İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesindeki yerini geçen yıl da korudu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, EUROCONTROL'ün 2025 Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

EUROCONTROL ağı bölgesinde 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,1 artışla 11,1 milyon uçuşun yapıldığı bilgisini veren Uraloğlu, en yüksek günlük trafiğin 18 Temmuz 2025'te gerçekleştiğini söyledi. Uraloğlu, söz konusu tarihte 37 bin 34 uçuş yapıldığını bildirdi.

Türkiye'nin günlük ortalama 3 bin 355 uçuşla Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldığını ifade eden Uraloğlu, "Türkiye, hava ulaşımında artık sadece transit ülke değil, bölgesel ve küresel merkez haline geldi. Günlük ortalama uçuş sayısı Kovid-19 salgınından önceki döneme göre Türkiye'de yüzde 20 arttı." dedi.

"Dünya havacılığına yön verir hale geldik"

İstikrarlı yükseliş göstermekle birlikte Türkiye'nin Kovid-19 öncesi seviyeye ulaşabilen ilk 10'daki 5 ülkeden biri olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "Ulaşım sektörüne yaptığımız yatırımlar meyvelerini veriyor. Özellikle hava yolu sektöründeki şirketlerimiz, dünya havacılığına yön verir hale geldi. Ulaşımın tüm modlarında yatırımlarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.