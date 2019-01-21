İstanbul Havalimanı'na transfer programı dünyaya resmen duyuruldu. Transfer programına göre, İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci 1 Mart 2019 saat 03:00´de başlayacak ve 3 Mart 2019 saat 00:00'da sona erecek.

Bu kapsamda, 'NOTAM' olarak adlandırılan havacıları bilgilendirme notu ile İstanbul Havalimanı'na transfer tarihi ile programı dünya ile paylaşıldı. Avrupa Havacılık Bilgi Hizmetleri Veri Tabanında da transfer programı yayınlandı.

NOTAM'da ayrıca İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecinin kademeli olarak gerçekleştirileceği, 28 Şubat 2019 saat 23:59 UTC'ye (TSİ 1 Mart 02:59) kadar İstanbul Havalimanı'nı sadece, THY'nin önceden müsaade edilen uçuşları tarafından kullanacağı bilgisine de yer verildi.

ATATÜRK HAVALİMANI 3 MART'TA KAPANIYOR

3 Mart 2019 saat 00:00 itibariyle, Atatürk Havalimanı tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere kapatılacağı açıklandı. Bu tarihten itibaren İstanbul Atatürk Havalimanı'nı müstakil kargo, bakım/onarım, genel havacılık, hava taksi, iş uçuşları, devlet uçakları ile yapılan uçuşlar ve otoritenin uygun göreceği trafiklerce kullanılacağı belirtildi.

İstanbul Atatürk Havalimanı için, 3 Mart 2019 saat 00:00´den (UTC 21:00) itibaren slot tahsislerine esas saatlik kapasite değerleri, İstanbul Havalimanı için, hava trafik akışında meydana gelebilecek olası problemlerin önlenmesi ve emniyetli ve etkin bir Hava Trafik Kontrol Hizmeti sağlanabilmesi amacıyla, Atatürk Havalimanı'nın saatlik kapasitesinin, 5 iniş - 5 kalkış olacak şekilde toplam 10 uçuş olarak düzenleneceği bilgisi verildi.

3 Mart saat 00:00'dan sonraki ilk 7 gün içerisinde, ihtiyaç halinde ilave tedbirler ve trafik düzenlemelerinin de (regülasyonlar) uygulanacağı duyuruldu.

TAŞINMA SIRASINDA HAVALİMANINI 3 ŞİRKET KULLANABİLECEK

Atatürk Havalimanı (AHL) 1 Mart 2019 saat 03:00´den itibaren taşınma sırasında 16 saat boyunca yalnızca üssü AHL olan Türk Hava Yolları (THY),Atlasglobal, Onur Havayolları'nın seferlerine açık olacağı açıklandı. Bu süre sonrası 7 saat süresince sadece THY'nin seferleri yapılacağı ve sonrasındaki 22 saat süresince tüm yolculu seferlere kapalı olacağı bildirildi. Üssü AHL olanların ise intikal seferlerine açık olacağı kaydedildi.

İstanbul Havalimanı'nın ise 1 Mart saat 03:00'dan itibaren 35 saat süresince tüm yolculu seferlere kapalı olacağı, bu süre sonrası havalimanının 5 saat boyunca THY yolculu seferlerine açık olacağı belirtildi. Daha sonraki 45 saatte ise sadece üssü AHL olan taşıyıcıların tüm yolculu seferlerine açık (THY, Onur Havayolları, Atlasglobal) olacağı açıklandı.

17 MART'A KADAR KAPASİTE AZALTILACAK

İstanbul Havalimanı'nda slot tahsislerine esas saatlik kapasite değerleri, İstanbul Havalimanı için 3 Mart 2019 saat 00:00 itibariyle slot tahsisine esas saatlik kapasite değeri 40 iniş 40 kalkış toplam 80 olarak belirlendi. Ayrıca, emniyetli ve etkin bir Hava Trafik Kontrol Hizmeti verilebilmesi ve Havalimanı / Yeni Hava Sahasına uyum sağlanabilmesi amacıyla, 17 Mart 2019 saat 00:00'a kadar iki havalimanı için kapasite azaltımları uygulanacağı açıklandı.

Buna göre, 3 Mart 2019 saat 00:00 - 17 Mart 2019 saat 00:00 zaman aralığında, İstanbul Havalimanı azaltılmış saatlik kapasite değeri, 35 iniş, 35 kalkış toplam 70 olarak uygulanacak.

HAVALİMANI IATA KODLARI 2 MART'TA DEĞİŞİYOR

Transfer programı kapsamında 2 Mart 2019 saat 00:00 (UTC) anı, IATA havalimanı kodlarının değişimi ve yeni kullanıma başlangıç zamanı olarak belirlendi. Havalimanı Slotu planlamaları için, IATA havalimanı kodları değişimine kadar olan, 1 Mart 2019 23:59 UTC'ye kadar, Atatürk Havalimanında "IST" IATA kodu kullanılacak ve Seviye-3 olarak slot tahsis işlemlerine devam edilecek.

2 Mart 2019 saat 00:00 UTC itibariyle İstanbul Atatürk Havalimanında (LTBA) "ISL", İstanbul Havalimanında (LTFM) ise "IST" IATA kodu kullanımı başlayacak. 02 Mart 2019 saat 00:00 UTC itibariyle İstanbul Atatürk Havalimanı (LTBA) Seviye-2 olarak, İstanbul Havalimanı (LTFM) ise Atatürk Havalimanı'ndan (LTBA) transfer edilen slot haklarıyla Seviye-3 olarak slot işlemlerine tabi olacak.