İstanbul havalimanlarında 9 ayda 469 bin 735 yolcuya koronavirüs testi yapıldı 0:00 / 0:00

AA

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında kurulan PCR test merkezlerinde 9 aylık dönemde 469 bin 735 yolcuya hizmet verildi.

Edinilen bilgiye göre havalimanlarında kurulan günlük 5 bin test kapasitesine sahip PCR test merkezine gelen yolculardan boğaz ve burundan sürüntü alınıyor.

SONUÇLAR 2-4 SAAT ARASINDA BİLDİRİLİYOR

Alınan numuneler her iki havalimanında bulunan laboratuvarlarda işlenerek sonuçlar 2 ila 4 saat arasında yolcuya bildiriliyor. Yolcular, 250 TL'ye yaptırdıkları bu testlerin sonuçlarını İngilizce ve Türkçe olarak sonuç verme bankosundan alırken, e-devlet ve e-nabız sistemleri üzerinden de sonuçlarını öğrenebiliyor.

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında koronavirüs salgını nedeniyle geçen yılın temmuz ayında açılan PCR test merkezinde yolculara verilen hizmetlere aralıksız devam ediliyor. İki havalimanında hizmet veren test merkezleri 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor.

Buna göre, İstanbul Havalimanı'nda PCR testi yaptıran 325 bin yolcudan 3 bin 400'ünün testi pozitif çıktı. Öte yandan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da 144 bin 735 yolcu test yaptırırken, bu yolculardan 1475'inin pozitif olduğu tespit edildi. Toplamda her iki havalimanında test yaptıran yolcuların sayısı 469 bin 735 olurken, bu kişilerden 4 bin 875'inin testi pozitif çıktı.

PCR TESTİ POZİTİF ÇIKARSA...

İki havalimanında da PRC testi pozitif çıkan yolcular, görevliler tarafından izole edilmelerinin ardından, Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim ediliyor.

Kalacak yeri olmayan yolcular karantina sürecini geçirmek için, Sağlık Bakanlığı yetkililerine bilgi verilerek yurtlara gönderiliyor.

PCR testinin yanı sıra yolcular, her iki havalimanında antikor ve antijen testi de yaptırabiliyor.