İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB),bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği ile, 2019 yılının Mart ayında 656 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirerek, yılın ilk çeyreğinde toplamda 1 milyar 800 milyon doların üzerinde bir ihracata imza attı. İstanbul İhracatçıları, geçtiğimiz yılın aynı dönemlerine kıyasla, Mart ayında yüzde 8.4, yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 9.2 oranında bir ihracat artışı sağladı.

İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nde ihracat artışı



İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2019 yılının Mart ayında 180 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Birlik, ilk çeyrekte 504 milyon doların üzerinde ihracat yaptı. Birlik, hem Mart ayında hem de yılın ilk çeyreğinde, geçtiğimiz yılın aynı dönemlerine kıyasla, ihracat artışı yakaladı.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, ihracatını yüzde 14 oranında arttırdı



İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, yeni yılın üçüncü ayında 156 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Birlik, ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 oranında bir artış sağladı. Birlik, yılın ilk çeyreğinde ise toplamda 424 milyon doların üzerinde ihracat yaparak, bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 12 oranında bir ihracat artışı yakaladı.

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatları Birliği, Türkiye’nin en çok ihracat artışını sağlayan sektörlerinde oldu



Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB),2019'un birinci ve ikinci aylarında olduğu gibi, yılın ilk çeyreğinde de Türkiye’nin en çok ihracat artışı sağlayan sektörlerinden oldu. GYHİB, yılın ilk çeyreğinde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50.4 oranında ihracat artışı sağlayarak, yaklaşık 268 milyon dolarlık ihracat yaptı. Birliğin Mart ayında yaptığı ihracat ise 99 milyon doların üzerinde oldu. GYHİB, geçen yılın aynı dönemine göre, ihracatında yaklaşık yüzde 26 oranında artış sağladı.

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nden ilk çeyrekte yüzde 22’lik artış



İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB),Mart ayında gerçekleştirdiği ihracat ile geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 8 oranında bir ihracat artışı yakaladı. Birlik Mart ayında 66.5 milyon dolar, ilk çeyrekte ise yaklaşık 209 milyon dolar tutarında ihracat yaptı. İSHİB, ilk çeyrekte, bir önceki döneme kıyasla yüzde 22 oranında bir ihracat artışı sağladı.

Fındık ve Mamulleri sektörü, Türkiye’nin en çok ihracat artışı gösteren sektörlerinden



Fındık ve Mamulleri sektörü, 2019’un Mart ayında Türkiye’nin en çok ihracat artışı gösteren sektörlerinden biri oldu. İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB),2019’un Mart ayında yaklaşık 47 milyon dolarlık ihracat yaparak, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14 oranında bir ihracat artışı yakaladı. Birlik, yılın ilk çeyreğinde ise 164 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği, ilk çeyrekte 69 milyon doların üzerinde ihracat yaptı



İstanbul Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği, 2019’un ilk çeyreğinde, 69 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Birlik, Mart ayında ise toplamda 24 milyon dolarlık ihracat yaptı.

KUMİB’in ilk çeyrekteki ihracatı yaklaşık 43 milyon dolar oldu



İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB),2019’un ilk çeyreğinde yaklaşık 43 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Birlik, Mart ayında 15 milyon doların üzerinde ihracat yaptı. Sektör, Mart ayında Türkiye genelinde yaklaşık 119 milyon dolarlık ihracat yaparak, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3.5 oranında bir ihracat artışı yakaladı.

İstanbul İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Müjdat Sezer, “İstanbul İhracatçıları olarak 2019’un başında yakaladığımız ihracat artışını 2019’un ilk çeyreğinde de devam ettirdik. 2019’un ilk üç ayında Türkiye’nin ihracat artış oranı 3.3 iken, İstanbul İhracatçıları olarak biz, Türkiye genelinin yaklaşık 3 katı kadar ihracat artış oranı gerçekleştirdik. Bununla beraber alt birliklerimizden Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği, yılın ilk çeyreğinde, en çok ihracat artışı gösteren ikinci sektör olmayı başardı. Yine alt birliklerimizin sektörlerinden Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller ile Fındık ve Mamulleri sektörleri Türkiye’nin en çok ihracat artışı gösteren sektörlerinden oldu. Yılın ilk çeyreğindeki bu olumlu seyrin bütün bir yıl boyunca devam edeceğini öngörüyoruz. İstanbul İhracatçıları, Türkiye’nin genel ihracat artışının çok üzerinde bir ihracat artışı ile büyüyerek, emin adımlarla yoluna devam ediyor” dedi.