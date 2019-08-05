İstanbul İzmir otoyol ücreti ne kadar? İstanbul İzmir arası kaç saate düşecek? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İstanbul ile İzmir arasındaki mesafe yolcular açısından büyük bir tasarruf sağlayacak. İstanbul İzmir otoyolu ücreti ise belli oldu. İşte İstanbul İzmir otoyoluna dair detaylar haberimizde...

İSTANBUL- İZMİR ARASI KAÇ SAATE DÜŞECEK?

1 asma köprü, 2'si çelik olmak üzere 38 viyadük, 3 tünel, 179 köprünün bulunduğu projenin tamamen hizmete girmesiyle birlikte 2019 yılı tahmini trafik değerleri dikkate alındığında, zamandan 2 milyar 500 milyon lira, akaryakıttan 930 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 3 milyar 430 milyon lira tasarruf sağlanacağı öngörülüyor. 2023 yılı tahmini trafik değerleri dikkate alındığında, zamandan 3 milyar lira, akaryakıttan 1 milyar 120 milyon lira olmak üzere toplam 4 milyar 120 milyon lira yıllık tasarruf olacağı tahmin ediliyor. Otoyol sayesinde İstanbul- İzmir arası 8 saat süren yolculuk 3,5 saate düşecek.

7 MİLYAR DOLAR HARCANDI

İstanbul-İzmir arasındaki mevcut yol yaklaşık 515 kilometre . Otoyolla iki kent arası 426 kilometreye düşmüş olacak. Böylece İstanbul ile İzmir arasındaki 8.5 saatlik seyahat süresinin 3,5 saate düşeceği hesaplanıyor. Proje için bugüne kadar 7 milyar dolar harcama yapıldığı 2.5 milyar liranın da idare tarafından kamulaştırma işlemleri için harcandığını açıklandı.

İSTANBUL İZMİR OTOYOL ÜCRETİ NE KADAR?

Otomobiller için İstanbul ile İzmir arası geçiş ücreti Osmangazi Köprüsü dahil 256.3 TL olacak