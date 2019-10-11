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İstanbul Kırmızısı oyuncuları kimler? İstanbul Kırmızısı filmi konusu nedir?

İstanbul Kırmızısı, ünlü yönetmen Ferzan Özpetek'in yazıp yönettiği son dönemin öne çıkan filmleri arasında yer alıyor. İstanbul Kırmızısı'nda ayrıca Nejat İşler, Tuba Büyüküstün, Mehmet Günsür, Halit Ergenç, Serra Yılmaz gibi usta isimler yer alıyor. İşte İstanbul Kırmızısı'na dair detaylar...

İstanbul Kırmızısı

İstanbul Kırmızısı filminin konusu ne? İstanbul Kırmızısı oyuncuları kimler? soruları film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. İstanbul Kırmızısı ilk olarak 2017 yılında beyaz perdede izleyici ile buluştu. 6 milyon 385 bin liralık hasılata sahip İstanbul Kırmızısı ile ilgili ayrıntıla haberimizde.

İSTANBUL KIRMIZISI OYUNCULARI KİMLER?

OyuncuRolAçıklamaNotlar
Halit ErgençOrhan ŞahinYazar ve editör 
Tuba BüyüküstünNeval BarlasDeniz'in arkadaşı 
Nejat İşlerDeniz SoysalYönetmen ve yazar 
Mehmet GünsürYusufDeniz'in arkadaşı 
Çiğdem Selışık OnatSüreyya SoysalDeniz'in annesi 
Ayten GökçerBetülDeniz'in teyzesi 
İpek BilginGüzinDeniz'in teyzesi 
Zerrin TekindorAylinOrhan'ın ablası 
Serra YılmazSibelSüreyya'nın yardımcısı 
Rıza Kocaoğlu Atık kağıt işçisi 
Şerif Sezer Yusuf'un annesi 
Nergis Öztürk Polis 
Selim Bayraktar Neval'in kocası 
Tuğrul ÇetinerOğuzDeniz'in yazar arkadaşı 
Tayfun Sav Polis memuru 
Gaye Su Akyol   
Yelin BilginZeynepDeniz'in asistanı 
Reha ÖzcanAliDeniz'in ağabeyi 
Cemre EbüzziyaSultanYalının Kürt aşçısı 

İSTANBUL KIRMIZISI FİLMİ KONUSU NE?

Eski bir yazar olan Orhan Şahin, İstanbul'daki travmatik yaşantısından sonra İngiltere'ye yerleşerek son 20 yılını Londra'da geçirmiştir. Yönetmen Deniz Soysal, İstanbul'daki bir yalıda yaşamaktadır ve bir kitap yazar. Kitabında, kendi dünyasını, yaşamını, çocukluk anılarını ve yakın arkadaş ilişkilerini anlatmıştır. Kitabın editörlüğünü Orhan'ın yapmasını ister ve onu İstanbul'a davet eder. Yıllar sonra İstanbul'a dönen Orhan, Deniz'in isteğini kırmayarak yalıda (Hekimbaşı Yalısı) onlarla birlikte kalır. Böylece kitabın çıkış noktası olan yaşantının içerisinde olacaktır. Ancak Deniz, bir gün ortadan kaybolur. Orhan da bir yandan kitap için çalışırken bir yandan da Deniz'i aramaya başlar.

Ferzan Özpetek'in aynı ismi taşıyan kitabından uyarladığı filmin hazırlık süresi 3 yıl kadar sürdü. Senaryoyu İtalyanca yazan Ferzan Özpetek, Türkçeleştirme sürecinde yazar Yıldırım Türker'den de yardım aldı.

Filmin oyuncu seçim direktörlüğünü Tuba Sökmen Gülmez üstlendi. Oyuncu seçim sürecinde "Orhan Şahin" karakteri için ilk önce İngiliz bir oyuncu ile görüşülmüştü ancak oyuncu, Türkiye'deki terör ortamını sebep göstererek ekibe katılmak istemediğini belirtti. Benzer bir sebeple Amerikalı bir oyuncu da ekipten çekildi. Bu gelişmeler sonrası Özpetek ve cast direktörü Gülmez, ekibi sadece Türk oyunculardan oluşturmaya karar verdiler.

Özpetek'in, ilk Türk filmim dediği İstanbul Kırmızısı'nın çekimlerine Mart 2016'da başlatmayı planlanmıştı ancak, İstanbul'da İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı sonrası çekim tarihi Nisan ayına ertelendi. Nisan 2016'da başlayan çekimler, 2 ay kadar sürdü ve Haziran 2016'da sona erdi.

BKM Film, İmaj, R&C Produzioni, Faros Film ve Rai Cinema ortak yapımı olan filmin, post-prodüksiyon çalışmaları da İstanbul'da gerçekleştirildi.

 

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