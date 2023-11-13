İstanbul Komedi Festivali ikinci haftasında Türkiye'de mizah alanında trendleri belirleyen, alternatif ve avangart projelere zemin hazırlayan BKM, bu yıl Maximum Kart ana sponsorluğunda 6. kez düzenlenen İstanbul Komedi Festivali etkinlikleri kapsamında, 5 Kasım – 4 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek yerli yabancı etkinlikleri ile 7'den 70'e tüm şehre kahkahayı getiriyor

İstanbul Komedi Festivali; söyleşiler, stand-up’lar, doğaçlama gösteriler, kapalı gişe tiyatro oyunları ve çocuk etkinliklerinin yanı sıra bu yıl İngiliz komedyenleri Türk izleyicisi ile buluşturacak ve BrandWeek’te yer alacak.

Festival her yıl olduğu gibi, 6. yılında da çıtayı yükselterek sahneye yeni isimler, şehrin etkinlik takvimine yepyeni gösteriler kazandıracak.

İSTANBUL KOMEDİ FESTİVALİ İKİNCİ HAFTASINDA 29 ETKİNLİK İLE KATILIMCILARA KEYİF DOLU ANLAR YAŞATACAK 29 Etkinlik ile 2. haftasında; Bülent Bey’in Hikayesi, Tepetaklak, Larla G, Yasemin Şefik, Ali Kerim Diler, Erhan Yazıcıoğlu, Cimri, Berfu & Eser Yenenler, Yunus Günçe, Alpay Erdem, Can Bonomo, Can Temiz ve Bengi Apak’ın sunduğu “O Tarz Mı?” – Live, Esra Dermancıoğlu, Ali Poyrazoğlu ve Güneş Berberoğlu’nun “Bir Yastıkta”, Sefa Doğanay, Tahsin Hasoğlu, Pucca’nın konsepti ile 4 yıldır kapalı gişe oynayan Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu “Ölü’n Bizi Ayırana Dek”, 90’lı yılların en sevilen dizisi Bizimkiler”in usta oyuncusu Ayşe Kökçü’nün yer aldığı, “Tatlı Kaçık”, sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen Güldür Güldür Show, Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak ve BKM Çarşı etkinliklerinin yanı sıra minik seyirciler için ara tatilde çocuk etkinlikleri Nasreddin Hoca, Semaver Kumpanya – Sibel Altan – Kukla Atölyesi, Ceko ile Pepo – İki Bavul Dolusu, Türkçe Benim Evim – Kelimeler Adası da bu hafta İstanbul Komedi Festivali’nde. REKLAM

İSTANBUL KOMEDİ FESTİVALİ’NDE BU HAFTA 29 ETKİNLİK 13-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlikler;

13 Kasım BKM Mutfak Çarşı: BKM Mutfak Açık Mikrofon – Stand Up 13 Kasım KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi: Bülent Bey’in Hikayesi 13 Kasım Trump Sahne: Tepetaklak 14 Kasım BKM Mutfak Çarşı: Larla G – Paramparça Aşklar Avukatlar 14 Kasım Maximum Uniq Box: Yasemin Şefik’le Uyduruk Sonlar 15 Kasım BKM Mutfak Çarşı: BKM Mutfak +1 Stand Up Gecesi REKLAM

15 Kasım Beşiktaş Kültür Merkezi: Güldür Güldür Show 15 Kasım Maximum Uniq Box: Ali Kerim Diler ile Estetik Sohbetler 15 Kasım BKM Mutfak Uniq: Fikrim Firarda – Erhan Yazıcıoğlu 16 Kasım Beşiktaş Kültür Merkezi: Nasreddin Hoca 16 Kasım Beşiktaş Kültür Merkezi: Semaver Kumpanya – Sibel Altan – Kukla Atölyesi 16 Kasım Beşiktaş Kültür Merkezi: Cimri 16 Kasım Bostancı Gösteri Merkezi: Güldür Güldür Show

16 Kasım Sofitel Otel: Berfu & Eser Yenenler – Çift Terapisi 16 Kasım BKM Mutfak Uniq: Yunus Günçe – Butik Ünlü 17 Kasım BKM Mutfak Çarşı: Yarımşar Saat Stand Up 18 Kasım BKM Mutfak Çarşı: Alpay Erdem – Kolsuz Tişört 18 Kasım Beşiktaş Kültür Merkezi: Çok Güzel Hareketler 2 REKLAM

18 Kasım Maximum Uniq Box: Esra Dermancıoğlu – Biri Flört Mü Dedi? 18 Kasım Maximum Uniq Hall: O tarz Mı? Live 19 Kasım BKM Mutfak Uniq: Ceko ile Pepo – İki Bavul Dolusu 19 Kasım Beşiktaş Kültür Merkezi: Türkçe Benim Evim – Kelimeler Adası

19 Kasım Beşiktaş Kültür Merkezi: Sefa Doğanay - Kokpit 19 Kasım BKM Mutfak Çarşı: Barış Balkır – İsmail Nuri 19 Kasım Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon: Bir Yastıkta 19 Kasım Trump Sahne: Tahsin Hasoğlu 19 Kasım BKM Mutfak Çarşı: Rota Stand Up 20 Kasım Maximum Uniq Box: Ölü’n Bizi Ayırana Dek 20 Kasım Maximum Uniq Box: Tatlı Kaçık İstanbul Komedi Festivali başlıyor İlk hafta 28 etkinlik