İstanbul konutta Barselona'yı solladı

Konut fiyatları da kiralar da aldı başını gitti. Özellikle İstanbul’da konut sahibi olabilmek artık çok ama çok zor.

İstanbul Planlama Ajansı’nın yaptığı çalışma İstanbul’un konut fiyatlarında Barselona’yı solladığını ortaya koydu.

Verileri, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe paylaştı…

* Beykoz, Sarıyer ve Beşiktaş’taki ortalama satılık konut fiyatları Barselona’nın tüm bölgelerinden daha pahalı oldu.

* Beykoz, Sarıyer, Beşiktaş, Kadıköy, Şile ve Bakırköy'deki ortalama satılık konut fiyatları Barselona'da bir bölge hariç, diğer tüm bölgelerden daha pahalı. Örneğin Bakırköy'de ortalama satılık konut fiyatı 10 milyon 300 bin iken aynı fiyata Barcelona Valles Oriental bölgesinde ev almak mümkün.