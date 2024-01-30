İstanbul kültür-sanat ajandası İBB Kültür AŞ 29 Ocak-4 Şubat arası İstanbul'un çeşitli bölgelerinde sanatseverleri sergiler ve çocuklar için sömestr etkinlikleriyle buluşturuyor.

GENÇLERE ALAN AÇIK: MEDYA SANATI YARIŞMASI BAŞVURULARI BAŞLADI

İBB Kültür AŞ, Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır şekilde, genç sanatçıları kendilerini özgür hissettikleri bir ortamda sanat pratiklerini ve hikâyelerini anlatmaları için teşvik eden İBB Kültür AŞ, resim alanında başlattığı “Gençlere Alan Açık” yarışma serisinin ikincisini medya sanatı alanında düzenliyor.

Proje sahipliğini Banu Seyhan’ın yaptığı yarışma kapsamında; sanatı, teknoloji ile bir araya getiren, sanatçı ve tasarımcıların geleceğin öncü bakış açılarıyla oluşturdukları medya sanatını en iyi yansıtan eserler belirlenecek. Türkiye’deki üniversitelerin lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve/veya mezunlarının özgün çalışmalarıyla katılabilecekleri yarışmaya, 30 yaş altı katılımcılar 1’er eser ile başvurabilecek. Online olarak yapılacak başvurular, 26 Şubat 2024 tarihinde sona erecek.

Derya Yücel, Ecem Dilan Köse, Lalin Akalan, Mehmet Ünal, Murat Abbas, Ouchhh ve Selçuk Artut’tan oluşan Seçici Kurul, oylarıyla 1’inci, 2’nci ve 3’üncüyü belirleyecek. Kurul tarafından seçilen eserler, Taksim Sanat’ta sergilenerek aynı tarihlerde Radar İstanbul mobil uygulaması üzerinden halk oylamasına sunulacak. Kazanan eser sahibi, Halk Ödülü’nü alacak. Yarışmada Birinciye 75.000 TL, İkinciye 50.000 TL, Üçüncüye 25.000 TL ve Halk Ödülü 25.000 TL verilecek.

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“KİMLİK GÖSTERGELERİ” SERGİSİ, 25 ŞUBAT’A KADAR TAKSİM SANAT’TA

Kültürel çeşitliliğimizi öne çıkaran çeşitli sanat disiplinlerinde bir dizi sergiye ev sahipliği yapan Taksim Sanat, yepyeni bir sergiyi daha sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Küratörlüğünü Beral Madra’nın, sanat danışmanlığını ise Ferhat Özgür’ün yaptığı “Kimlik Göstergeleri” sergisi, 25 sanatçının resim, fotoğraf, video, heykel ve çeşitli teknikte yerleştirmelerini ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

Sanatçıların geleneksel resim ve imge üretme tekniklerini kullanarak ürettikleri eserlerden oluşan sergi, günümüzdeki görsel, ilişkisel anlatım ve estetikle hakikat arayışı olarak da değerlendirilen sanat üretimine odaklanıyor.

Sergi, 25 Şubat'a kadar Taksim metrosunun -1. katındaki Taksim Sanat‘ta ücretsiz olarak görülebilir.

İBB KÜLTÜR AŞ’DEN SÖMESTİR TATİLİNE ÖZEL ÜCRETSİZ MÜZE KAMPANYASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ’ye bağlı Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi ve Miniatürk’te geçerli olmak üzere; 20 Ocak – 4 Şubat tarihlerinde ücretsiz bilet kampanyası 18 yaş ve altı ziyaretçileri bekliyor. T.C. vatandaşları için geçerli olan kampanyadan yararlanmak için Radar İstanbul uygulaması üzerinden kayıt olunması ve müze girişlerinde kimlik kartı gösterilmesi gerekmektedir.

18 yaş ve altı gençler için geçerli olan ücretsiz girişler için son gün 4 Şubat.

BARIŞ MANÇO ANISINA: HATIRA DOLU ETKİNLİKLER MÜZE GAZHANE’DE İSTANBULLULARI BEKLİYOR

130 yıllık Hasanpaşa Gazhanesi’nin çok yönlü bir restorasyon projesiyle dönüştürülmesi sonucu İstanbul’a kazandırılan Müze Gazhane, 29 Ocak – 2 Şubat tarihlerinde “Barış Manço Özel” konseptiyle hatıra dolu pek çok etkinliği İstanbullularla buluşturuyor.

Program:

30 Ocak 2024, Salı 20:00 | Endüstrimantal: Kabus Kerim “Barış Manço Özel’’

31 Ocak 2024, Çarşamba 20:00 | Hava Kararınca: Flört Akustik “Barış Manço Özel”

1 Şubat 2024, Perşembe 19:30 | Yerin Altında: Kurtalan Ekspres

2 Şubat 2024, Cuma 20:00 | Cuma Sineması Barış Manço Özel: Baba Bizi Eversene

MÜZE GAZHANE SÖMESTİR ETKİNLİKLERİ DEVAM EDİYOR

Her yaş gurubundan katılımcıları ağırlayan bir kültür sanat kompleksi olan Müze Gazhane, tatil boyunca daha fazla çocuğa imkân tanıyarak çocukların gelişimini destekleyen, eğitici ve renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Ücretsiz gerçekleşecek atölye kayıtları Radar İstanbul mobil uygulaması üzerinden alınacak.

PROGRAM:

30 Ocak Salı

12.00 Atölye İllüstrasyon Atölyesi (8-10 Yaş)

13.00 Atölye Çocuklar için Yoga Atölyesi (4-6 Yaş)

14.00 Atölye Solocaz Dans Atölyesi (6-9 Yaş)

15.00 Atölye Çocuklar için Yoga Atölyesi (6-8 Yaş)

16.30 Sinema Çocuklar için Sinema

31 Ocak Çarşamba

12.00 Atölye İFSAK ile Fotoğraf Atölyesi (10-13 Yaş)

13.30 Atölye "Leblebi ve Büyük Sır" ile Felsefe Yapıyoruz! (6-9 Yaş)

15.00 Atölye Dünyayı İyileştir Ebeveyn - Çocuk Atölyesi (9-12 Yaş)

17.00 Sinema Çocuklar için Sinema

1 Şubat Perşembe

12.00 Atölye Fanzin Yapıyoruz! (12-15 Yaş)

14.00 Atölye Origami ve Oyun Atölyesi (10-12 Yaş)

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16.00 Atölye Seslerden Müziğe Yolculuk (4-8 Yaş)

2 Şubat Cuma

12.00 Atölye Çocuklar için Müzikli Masallar (4-8 Yaş)

14.00 Atölye Haring ile Doodle Dünyası (9-12 Yaş)

16.00 Atölye Solocaz Dans Atölyesi (6-9 Yaş)

3 Şubat Cumartesi

12.00 Atölye Sihirli Kâğıtlar (6-10 Yaş)

14.00 Atölye Yaratıcı Dans Atölyesi (9-12 Yaş)

15.30 Atölye Yaratıcı Dans Atölyesi (6-8 Yaş)

4 Şubat Pazar

12.00 Atölye Çocuklar için Müzikli Masallar (4-8 Yaş)

İSTANBUL KİTAPÇISI’NA KARNENİ GETİR, HEDİYENİ AL

Kitap okuma alışkanlığını teşvik etmek amacıyla sömestir tatiline özel olarak İBB Kültür AŞ tarafından başlatılan kampanyaya göre, İstanbul Kitapçısı’na karnesini getiren 13 yaş ve altı ilkokul ve ortaokul öğrencilerine kitap hediye ediliyor.

19 Ocak – 5 Şubat tarihleri arasında geçerli olan kampanyada Ponçik Spor Yapıyor, Bu Nasıl Kuşak Farkı?, Plastik Ada, Poşetto, Ne Görüyorsan O kitapları dağıtılıyor