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İstanbul Maratonu kazananları belli oldu! İşte kazanan isimler ve ödülleri

Dünyanın kıtalar arası koşulan tek maratonu İstanbul Maratonu bugün koşuluyor. Bu yıl 44. kez gerçekleştirilecek olan İstanbul Maratonu için birçok yol trafiğe kapatılırken renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Dünyadaki tek kıtalararası maratona katılmak için yurt dışından binlerce atlet Türkiye’ye geldi.

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  • İstanbul Maratonu kazananı kim oldu? 44. İstanbul Maratonu kadın ve erkeklerde birinci kim oldu?

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi organizasyonu kapsamında 44'üncüsü gerçekleştirilen İstanbul Maratonu bugün başladı. N Kolay İstanbul Maratonu nedeniyle İstanbul'da köprü ve otoyollar trafiğe bir süre kapatılırken milyonlarca insan katılım gösterdi. Dünyada kıtalararası yapılan tek maraton olma özelliği taşıyan Avrasya Maratonu, yine renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Milyonlarca kişinin katıldığı maratonda kazananlar ise merak edildi. Peki, İstanbul Maratonu birincisi kim oldu? İstanbul Maratonu'nu kim kazandı 2022? İşte detaylar...
  • İstanbul Maratonu kazananı kim oldu? 44. İstanbul Maratonu kadın ve erkeklerde birinci kim oldu?

    İSTANBUL MARATONUNU KİM KAZANDI?

    44. İstanbul Maratonu koşuldu. Organizasyona toplam 60 bin kişi katılmak üzere kayıt yaptırdı.44. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Robert Kipkemboi, parkur rekoru kırarak kazandı.
  • İstanbul Maratonu kazananı kim oldu? 44. İstanbul Maratonu kadın ve erkeklerde birinci kim oldu?

    Kadınlarda Etiyopyalı atlet Sechale Dalasa birinci oldu.
  • İstanbul Maratonu kazananı kim oldu? 44. İstanbul Maratonu kadın ve erkeklerde birinci kim oldu?

    Geçtiğimiz yıl yapılan İstanbul Maratonu'nda erkeklerde 2:10.18 derecesiyle Ugandalı atlet Victor Kiplangat kazandı. 2:10:23 derecesiyle Kenyalı Robert Kipkemboi ikinci, 2:10:25 derecesiyle Ugandalı Solomon Mutai üçüncü oldu. Kadınlar kategorisinde ise 2:24.15 derecesiyle Kenyalı atlet Sheila Jerotich birinci oldu. Kadınlarda ikinci sırayı 2:24:21 derecesiyle Kenyalı Jackline Chepngeno, üçüncü sırayı ise 2:24:45 derecesiyle Etiyopyalı Ayantu Abdi elde etti.
  • İstanbul Maratonu kazananı kim oldu? 44. İstanbul Maratonu kadın ve erkeklerde birinci kim oldu?

    İSTANBUL MARATONU ÖDÜLLERİ 2022

    N Kolay 44. İstanbul Maratonu'nda erkekler ve kadınlarda birinci olanlara 20'şer bin dolar para ödülü verilecek.

    Maratonda ikinci olanlar 10 bin, üçüncüler de 6 bin dolar ödül alacak.

    Türklerde ise maratonu birinci bitirenler 30 bin lira, ikinciler 15 bin lira, üçüncüler de 5 bin lira N Kolay özel ödülünün sahibi olacak.
  • İstanbul Maratonu kazananı kim oldu? 44. İstanbul Maratonu kadın ve erkeklerde birinci kim oldu?

    İSTANBUL MARATONU KOŞULDU

    Dünyanın kıtalararası tek maratonu olan N Kolay İstanbul Maratonu 44. kez koşuldu.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen N Kolay 44. İstanbul Maratonu, koşulmaya başlandı. World Athletics (Dünya Atletizm Birliği) tarafından Elite Label kategoride gösterilen İstanbul Maratonu dünyada kıtalararası koşulan tek maraton olma özelliğiyle dikkat çekiyor.
  • İstanbul Maratonu kazananı kim oldu? 44. İstanbul Maratonu kadın ve erkeklerde birinci kim oldu?

    42K, 42K Paten, 15K ve 8K Halk Koşusu yarışlarının yapılacağı koşuda dünya sıralamasında önemli basamaklarda bulunan 56 elit atlet ve toplamda 60 bin kişinin parkura çıkması bekleniyor.
  • İstanbul Maratonu kazananı kim oldu? 44. İstanbul Maratonu kadın ve erkeklerde birinci kim oldu?

    42K ve 42K Paten yarışı 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nün Asya kıtası girişinden başlayacak ve Sultanahmet Meydanı'nda tamamlanacak. 15K koşusu da aynı noktadan start alacak, Yenikapı'da sona erecek. 8K'lık Halk Koşusu da Dolmabahçe'de bitecek.

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