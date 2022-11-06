İstanbul Maratonu kazananları belli oldu! İşte kazanan isimler ve ödülleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi organizasyonu kapsamında 44'üncüsü gerçekleştirilen İstanbul Maratonu bugün başladı. N Kolay İstanbul Maratonu nedeniyle İstanbul'da köprü ve otoyollar trafiğe bir süre kapatılırken milyonlarca insan katılım gösterdi. Dünyada kıtalararası yapılan tek maraton olma özelliği taşıyan Avrasya Maratonu, yine renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Milyonlarca kişinin katıldığı maratonda kazananlar ise merak edildi. Peki, İstanbul Maratonu birincisi kim oldu? İstanbul Maratonu'nu kim kazandı 2022? İşte detaylar...