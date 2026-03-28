        Haberler Gündem Güvenlik İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 24 şüpheli yakalandı

        İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 24 şüpheli yakalandı

        Yasa dışı bahis suçuna yönelik İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2026 - 11:12 Güncelleme:
        Yasa dışı bahis operasyonu: 24 gözaltı

        Yasa dışı bahis suçuna yönelik İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

        İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDN HAKSIZ KAZANÇ

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 9 Aralık 2025'te "www.showbahis.com" isimli yasa dışı bahis sitesinin çalışanlarına ve yöneticilerine yönelik operasyonun devamında şüphelilerin, başka bir internet sitesi üzerinden de haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.Zanlılardan ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu "www.hızlıbahis.com" isimli yasa dışı bahis sitesi üzerinden 2023-2025 yıllarında 1 milyar 200 milyon lira haksız kazanç sağlandığı MASAK raporuna yansıdı.

        24 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

        Rapor doğrultusunda genişletilen soruşturmada 24 şüphelinin kimlik ve adres bilgileri tespit edildi.Yasa dışı eylemlerin sonlandırılması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul, Adana, İzmir, Kırklareli, Nevşehir, Burdur, Gaziantep, Antalya, Muğla, Hatay, Yozgat, Van ve Niğde'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Ekiplerce 24 şüpheli gözaltına alındı.

        İstanbul İl Jandarma Komutanlığına götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 26 Mart 2026 (Bizim Çocuklar Dünya Kupası Yolunda)

        Bizim çocuklar Dünya Kupası yolunda. Dünya Kupası yolunda ilk rakip Romanya. Dünya Kupası hedefine son iki maç. Türkiye Romanya karşılaşması saat 20.00'de başlayacak. Kupa Voley'de Şampiyon Vakıfbank. Sarı Siyahlı ekip Finalde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yendi.  Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sund...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        Yemen'den İsrail'e ilk kez füze fırlatıldı
        Yemen'den İsrail'e ilk kez füze fırlatıldı
        Trump: İran Hürmüz Boğazı'nı açmalı
        Trump: İran Hürmüz Boğazı'nı açmalı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran Suudi Arabistan'daki üsse saldırdı: 12 ABD askeri yaralandı
        İran Suudi Arabistan'daki üsse saldırdı: 12 ABD askeri yaralandı
        İşte APP ve standart plakanın farkı
        İşte APP ve standart plakanın farkı
        Defalarca evi basılmış... Kadın cinayetinde yürek yakan detaylar!
        Defalarca evi basılmış... Kadın cinayetinde yürek yakan detaylar!
        Yeni araştırma: Bu diyet beyin yaşlanmasını yavaşlatıyor
        Yeni araştırma: Bu diyet beyin yaşlanmasını yavaşlatıyor
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        Torreira'dan transfer itirafı!
        Torreira'dan transfer itirafı!
        Kıdem tazminatı nasıl alınır?
        Kıdem tazminatı nasıl alınır?
        Çocukların yanında vurdu! Araçla ezmeye kalktı!
        Çocukların yanında vurdu! Araçla ezmeye kalktı!
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        "Aile baskısı yok"
        "Aile baskısı yok"
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        O fay hareket ediyor! Bölge genişliyor
        O fay hareket ediyor! Bölge genişliyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Meteoroloji saat verdi... 12 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var!
        Meteoroloji saat verdi... 12 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var!