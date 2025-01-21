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        Haberler Gündem Güvenlik İstanbul merkezli "terör örgütü propagandası" operasyonu: 6 tutuklama

        İstanbul merkezli "terör örgütü propagandası" operasyonu: 6 tutuklama

        İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyon kapsamında, YouTube'da yayın yapan "Medya HABER TV" isimli kanalda terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 02:09 Güncelleme: 21.01.2025 - 02:09
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        Terör örgütü propagandası iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandı
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca, YouTube'da yayın yapan "Medya HABER TV" isimli kanalda PKK/KCK terör örgütünün propagandasının yapıldığı, milli güvenliğe ve ülkenin toprak bütünlüğüne karşı yoğun şekilde faaliyet yürütüldüğünün belirlenmesi üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        AA'nın haberine göre; şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.

        SORUŞTURMA

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, YouTube'da yayın yapan "Medya HABER TV" isimli kanalda PKK/KCK terör örgütünün propagandasının yapıldığı, milli güvenliğe ve ülkenin toprak bütünlüğüne karşı yoğun şekilde faaliyet yürütüldüğünün belirlenmesi üzerine soruşturma başlatılmıştı.

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        Beyoğlu'ndaki haber kanalının, Türk askerlerinin yurt içi ve yurt dışında yaptığı başarılı operasyonlarda kimyasal silah kullandığı yönünde asılsız haber yaptığı da tespit edilmişti.

        Kanalın yayınlarında, İmralı'da bulunan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a sözde tecrit uygulandığı, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülere işkence edildiği yönünde haber içeriklerinin de olduğu anlaşılmıştı.

        Savcılık, kanalın yöneticileri ve yayıncılarıyla ilgili telekomünikasyon yoluyla iletişimin denetlenmesi ve teknik takip tedbirleri sonucunda örgüt propagandası yaptıkları belirlenen yönetici, 5 sunucu, muhabir ve program yapımcısı olmak üzere 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

        Ekipler; İstanbul, Van, Diyarbakır ve Mersinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 6 şüpheliyi yakalamıştı.

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        #Son dakika haberler
        #istanbul
        #Terör örgütü PKK
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