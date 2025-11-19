İstanbul Modern 25 Kasım’da tüm öğretmenlere ücretsiz

24 Kasım Öğretmenler Günü’nün bu yıl pazartesi gününe denk gelmesi nedeniyle kapalı olacak olan İstanbul Modern’in kapıları 25 Kasım Salı günü tüm öğretmenlere ücretsiz açılacak.

Öğretmenler, İstanbul Modern’in koleksiyon sergisinin yanı sıra güncel sergilerini gezerek sanat dolu bir gün geçirme fırsatı bulacak.

SERGİLERLE DOLU BİR GÜN

Müzede öğretmenleri bekleyen sergiler ise şöyle sıralanıyor:

İstanbul Modern’in koleksiyon sergisi “Yüzen Adalar”, sergi salonunun yanı sıra müzenin farklı alanlarına da yayılıyor. Sergide 1945’ten bugüne Türkiye sanat ortamının gelişim ve dönüşümüne odaklanan müze koleksiyonundan kronolojik bir kesit yer alıyor.

Ömer Uluç’un (1931–2010) sanatsal yolculuğuna ışık tutan “Ufuk Çizgisinden Öteye” başlıklı kişisel sergisini sanatçının pratiğinde öne çıkan farklı ifade biçimlerini çeşitli temalar altında bir araya getiriyor.

Üretimlerini insan faaliyetlerinin anlamına dair temel sorular etrafında sürdüren Ali Kazma'nın (1971) kişisel sergisi, sanatçının 2010’lardan itibaren kitap ve edebiyat üzerine odaklandığı çalışmalarını bir araya getiriyor. Sergi, Kazma’nın video yapıtlarının yanı sıra geniş fotoğraf arşivinden bir seçkiyi de izleyiciyle buluşturuyor.