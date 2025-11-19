Habertürk
Habertürk
        İstanbul Modern 25 Kasım'da tüm öğretmenlere ücretsiz

        İstanbul Modern 25 Kasım’da tüm öğretmenlere ücretsiz

        24 Kasım Öğretmenler Günü'nde kapalı olacak İstanbul Modern, ertesi gün 25 Kasım'da kapılarını tüm öğretmenlere ücretsiz açacak

        Giriş: 19.11.2025 - 11:57
        İstanbul Modern 25 Kasım'da tüm öğretmenlere ücretsiz
        24 Kasım Öğretmenler Günü’nün bu yıl pazartesi gününe denk gelmesi nedeniyle kapalı olacak olan İstanbul Modern’in kapıları 25 Kasım Salı günü tüm öğretmenlere ücretsiz açılacak.

        Öğretmenler, İstanbul Modern’in koleksiyon sergisinin yanı sıra güncel sergilerini gezerek sanat dolu bir gün geçirme fırsatı bulacak.

        SERGİLERLE DOLU BİR GÜN

        Müzede öğretmenleri bekleyen sergiler ise şöyle sıralanıyor:

        İstanbul Modern’in koleksiyon sergisi “Yüzen Adalar”, sergi salonunun yanı sıra müzenin farklı alanlarına da yayılıyor. Sergide 1945’ten bugüne Türkiye sanat ortamının gelişim ve dönüşümüne odaklanan müze koleksiyonundan kronolojik bir kesit yer alıyor.

        Ömer Uluç’un (1931–2010) sanatsal yolculuğuna ışık tutan “Ufuk Çizgisinden Öteye” başlıklı kişisel sergisini sanatçının pratiğinde öne çıkan farklı ifade biçimlerini çeşitli temalar altında bir araya getiriyor.

        Üretimlerini insan faaliyetlerinin anlamına dair temel sorular etrafında sürdüren Ali Kazma'nın (1971) kişisel sergisi, sanatçının 2010’lardan itibaren kitap ve edebiyat üzerine odaklandığı çalışmalarını bir araya getiriyor. Sergi, Kazma’nın video yapıtlarının yanı sıra geniş fotoğraf arşivinden bir seçkiyi de izleyiciyle buluşturuyor.

        Japon sanatçı Chiharu Shiota’nın İstanbul Modern için özel olarak ürettiği yerleştirmeler, göç, aidiyet, bellek ve kimlik gibi temaları kırmızı iplerle örülü etkileyici bir mekân kurgusuyla işliyor.

        Renzo Piano imzalı yeni bina İstanbul Modern’in ücretsiz olarak erişilebilen zemin katında bulunan kütüphanenin girişindeki “Renzo Piano: Yerin Ruhu” sergisi ise yeni müze binasının yapım hikâyesini aktarıyor.

        Boğaziçi ve Haliç’in buluştuğu özel bir konumda yer alan İstanbul Modern’in çatısını kaplayan yansıtma havuzu ise suyun üstündeki kent yansımasıyla denizi bütünleştirerek Tarihi Yarımada’ya karşı benzersiz bir seyir deneyimi sunuyor.

