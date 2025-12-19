İstanbul Modern, Artists’ Film International ve BIENALSUR’a ev sahipliği yapıyor

İstanbul Modern, uluslararası çağdaş sanat ağı Artists’ Film International (AFI) programını yeni müze binasında ilk kez ağırlıyor. Program, bu yıl 15 farklı ülkeden 17 sanat kurumunun ortaklığıyla gerçekleşiyor.

Müze küratörleri Nilay Dursun ve Ümit Mesci tarafından hazırlanan seçki, 23, 26 ve 30 Aralık 2025 ile 2, 6, 9, 13 ve 16 Ocak 2026 tarihlerinde İstanbul Modern Oditoryumu’nda saat 14.00’te izleyicilerle buluşacak. 2008 yılında Whitechapel Gallery öncülüğünde başlayan ve 2024’ten bu yana yine Londra merkezli Forma koordinasyonunda devam eden AFI programında, her kurum o yılın ortak teması doğrultusunda kendi bölgesinden bir sanatçının yakın zamanda ürettiği bir yapıtı seçiyor. Farklı coğrafyalardan sanatçıların perspektiflerini bir araya getiren seçkiler, yıl boyunca sergi veya gösterim pgorgramı gibi formatlarda izleyiciye ulaşıyor.

Bu yılın teması Düş Hâlleri

“Düş Hâlleri” temasının açılımlarını yansıtan bu yılki program, geçmişi değerlendirmek ve alternatif gelecekleri hayal etmek için bir alan olarak rüya görmenin dönüştürücü gücünü derinlemesine inceliyor. Kişisel ve politik alanlar arasındaki dinamik ilişkiyi keşfetmeyi amaçlayan “Düş Hâlleri”, sanatçıların yapıtları aracılığıyla bu etkileşimin değişimi nasıl tetikleyebileceğine ilişkin farklı öneriler sunuyor.

Yapay zekâ tarafından bilgisayarla üretilen görüntülerden analog çekimlere, arşiv malzemelerini dönüştüren videolardan animasyonlara kadar bir dizi farklı üretim, seçkide kendilerine yer buluyor. Vahşi yaşamdan doğa tarihi müzelerine, efsanevi karakterlerden tarihsel gerçeklere ve sanat tarihinden geleneklerin dönüşümüne uzanan program, sanatçıların özgün bakış açılarına tanıklık ediyor. Distopik sahneler, mitolojiye atıfta bulunan anlatılar, belleğin derinlikleri ve hayali gelecekler izleyiciyle buluşuyor. REKLAM 2025’in konuğu Ahmet Rüstem Ekici ve Hakan Sorar İstanbul Modern, bugüne kadar Ali Kazma, İnci Eviner, Sefer Memişoğlu, Bengü Karaduman, Burak Delier, Vahap Avşar, Zeyno Pekünlü, Cengiz Tekin, Pelin Kırca, Senem Gökçe Oğultekin, Ergin Çavuşoğlu ve Sena Başöz’ün üretimleriyle Artists’ Film International programına katkı sundu. 2025 yılında ise İstanbul Modern koleksiyonunda da çalışmaları yer alan sanatçı ikilisi Ahmet Rüstem Ekici ve Hakan Sorar’ın “Gölet” (2023) adlı yapıtı, müzenin davetiyle hem İstanbul Modern’de hem de programın uluslararası ortaklarında gösteriliyor. Ahmet Rüstem Ekici - Hakan Sorar Ahmet Rüstem Ekici ve Hakan Sorar’ın yapay zekâ ile üretilmiş video ve ses çalışması “Gölet”, dönüşüm, bellek ve insan-doğa ilişkisini irdeliyor. Seyitömer’de bulunan ve 5.000 yıl öncesinden günümüze ulaşan adak kapları ile Palazoğlu Göleti’ne göç eden kurbağalardan ilham alan video çalışması, doğadaki döngüler ve kültürel motiflerin iç içe geçtiği bir dünya kuruyor. Çalışma, izleyiciyi kurmaca ile belgesel arasındaki sınırları belirsiz bir gerçekliğe davet ediyor.

REKLAM Ahmet Rüstem Ekici ve Hakan Sorar kimdir? İç mimarlık ve mühendislik alanlarında eğitim alan Ahmet Rüstem Ekici ve Hakan Sorar, sanat, teknoloji ve mimariyi buluşturdukları üretimlerinde beden, mekân ve optik algı üzerine yoğunlaşıyor. Arkeolojik buluntuların günümüze taşıdığı hikâyeleri dijital görselleştirme teknikleriyle yorumlayan sanatçılar, çalışmalarında mekân ve beden arasındaki ilişkileri derinlemesine araştırarak dijital ve fiziksel dünyanın sınırlarını sorguluyor. Ekici ve Sorar, teknolojik gelişmelerin sunduğu olanaklarla izleyicilere düşünsel ve kavramsal derinliği yüksek bir çerçeve sunmayı amaçlıyor. Ekici ve Sorar, bugüne kadar İstanbul Modern, Mardin Bienali Invited, SACO Bienali (Şili), Thessaloniki Queer Arts Festival (Yunanistan) ve Yarat Contemporary (Azerbaycan) gibi birçok uluslararası kültür-sanat kurumu ve platformlarında yapıtlarını sergiledi. Söyleşi: Kelimelerden Hareketli Görüntüye Ahmet Rüstem Ekici ve Hakan Sorar, İstanbul Modern küratörü Ümit Mesci moderatörlüğünde teknolojinin video üretimine etkilerini konuşmak üzere bir söyleşide buluşuyor. Sanatçıların dijital araçlarla değişen üretim pratiklerine odaklanan söyleşi, 26 Aralık 2025, Cuma günü saat 18.00’de İstanbul Modern Oditoryumu’nda gerçekleşecek. Artists’ Film International kapsamında gösterilen “Gölet” üzerinden şekillenen söyleşi, dijitalleşen görsel kültürün bugününe ve yakın geleceğine odaklanarak yapay zekânın yaratıcı süreçlere ve hareketli görüntü üretimine etkilerini ele alacak.

Programa katılan sanatçılar Programda yer alan diğer sanatçılar ve onları davet eden kurumlar ise şöyle: Afganistan’dan Abdul Hamid Mandgar (CCAA in EXiLe, Frankfurt), Almanya’dan Anca Benera ve Arnold Estefan (n.b.k, Berlin), Norveç’ten Anette Gellein (Tromsø Kunstforening, Tromsø), Hindistan’dan Babu Eshwar Prasad (Project 88, Mumbai), Filipinler’den Cocoy Lumbao (MCAD, Manila), Ürdün’den Dalia Al Kury (mmag foundation, Amman), İrlanda’dan Elinor O'Donovan (Crawford Art Gallery, Cork), ABD’den Heesoo Kwon (LACE, Los Angeles), Belçika’dan Isabelle Nouzha (argos centre for audiovisual arts, Brüksel), İskoçya’dan Kialy Tihngang (Tramway, Glasgow), Arjantin’den Melisa Zulberti (Fundación Proa, Buenos Aires), Litvanya’dan Mykolas Valantinas (CAC, Vilnius), İtalya’dan Raffaela Naldi Rossano (GAMeC, Bergamo), Sırbistan’dan Sanja Anđelković (Cultural Centre of Belgrade, Belgrad) ve Birleşik Krallık’tan Sin Wai Kin (Forma ve Southwark Park Galleries, Londra). REKLAM BIENALSUR ilk kez İstanbul Modern’de Arjantin merkezli BIENALSUR’la bu yıl ilk kez yapılan ortaklık, İstanbul Modern’de AFI ile eş zamanlı olarak ziyaretçilerle buluşuyor. BIENALSUR, 2017’den bu yana farklı coğrafyalardaki çağdaş sanat üretimlerini bir araya getirerek izleyicilere küresel ölçekte daha az temsil edilen coğrafyalardaki sanat üretimine odaklanan geniş bir perspektif sunmayı amaçlıyor.