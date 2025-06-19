İstanbul Modern'den solo caz dans atölyesi

İstanbul Modern, her cuma 18.00’den 20.00’ye uzayan ziyaret saatleri kapsamında bu ay Hepcats İstanbul’u ağırlıyor. Hepcats Istanbul ekibi, 20 Haziran’da müze ziyaretçilerine solo caz dans atölyesi düzenliyor

İstanbul Modern’in 20.00’ye kadar açık olduğu cuma günleri için ayda bir kez düzenlediği etkinlikler, müzik ve dans disiplinlerine de alan açarak ziyaretçilerle daha etkileşimli bir bağ kuruyor. Etkinlik serisinde, konser ve atölyeler aracılığıyla, caz, blues, pop, swing ve funk gibi çeşitli türlerde müzik ve dans bir araya geliyor.

20 Haziran Cuma günü düzenlenecek dans atölyesinde katılımcılar, caz müzik eşliğinde özgürce ve doğaçlama bir şekilde deneyimlenen solo caz dansının başlangıç hareketlerini öğreniyor. Mastercard desteğiyle düzenlenen etkinlik saat 19.00’de başlayacak atölye, müze biletine sahip tüm ziyaretçilere ücretsiz olarak sunuluyor.