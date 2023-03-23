"MALİYETİ YÜZDE 40'IN ÜZERİNE ÇIKTIĞI AN YENİDEN YAPILMASI DAHA UYGUN"

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü inşaat mühendislerinden Seçkin Temirak, "Ciddi derecede bir korozyon görülüyor. Ciddi bir inceleme yapılması gerekiyor. Görünür yerlerde korkunç derecede korozyon var. Burada bu kadar korozyon varsa diğer yerlerde de olur. Açılıp hepsinin tek tek kontrol edilmesi lazım. Hem karot alınması gerek, korozyon oranının tespit edilecek. Projesine göre donatılarının uygun olup olmadığına bakılacak. Sonrasında performans analizi yapılarak yapının can güvenliğini sağlayıp sağlamadığı ile ilgili rapor düzenlenecek. Güçlendirme ihtiyacı olan kısımlarda, eğer maliyet olarak yeniden yapım maliyetinin yüzde 40'ının altında olması durumunda güçlendirme yapılabilir. Ama yüzde 40'ın üzerine çıktığı anda yıkılıp yeniden yapılması daha uygun olacaktır" diye konuştu.