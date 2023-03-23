Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakanlıktan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda çatlak incelemesi

Marmara'da beklenen depremi konuştuğumuz bugünlerde İstanbul otogarındaki görüntüler hayrete düşürmüştü. Yapıda kolon ve kirişlerde görülen çatlaklar üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri inceleme başlattı. Ekipler maliyetin yüzde 40'ın üzerinde olması halinde otogarın yıkılıp yeniden yapılması gerektiğini kaydetti

ABONE OL
DHA
  • Esenler Otogarı'ndaki derin çatlaklar üzerine bakanlık tarafından inceleme başlatıldı

    15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda çatlak kolonlar ile korozyona uğramış demirlerin görüntüsünün ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. 
  • Esenler Otogarı'ndaki derin çatlaklar üzerine bakanlık tarafından inceleme başlatıldı

    DHA'nın haberine göre ciddi derecede korozyon görüldüğünü belirten ekipler, maliyetin yüzde 40'ın üzerinde olması halinde otogarın yıkılıp yeniden yapılması gerektiğini belirtti.
  • Esenler Otogarı'ndaki derin çatlaklar üzerine bakanlık tarafından inceleme başlatıldı

    15 Temmuz Demokrasi Otogarı İşletme Müdürü Fahrettin Beşli ise "Gördüklerimizin bir kısmını da sizin az önce çalışma yaptığınız gibi biz kırdık. 2 yıl öncesinden itibaren yine dolaşırken göreceksiniz birçok kilit noktada karotlar ve numuneler alındı. Bu numunelerin çalışması ve raporlanması bitti ve uygulama aşamasına gelindi. İnsanların haklı olarak görselden etkilenerek endişeleri var. İçimiz rahat. Raporun neticesindeki uygulama ile ortaya çıkacak" diye konuştu.
  • Esenler Otogarı'ndaki derin çatlaklar üzerine bakanlık tarafından inceleme başlatıldı

    Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nı taşıyan beton kolonlardaki paslanmış demirler, dökülmüş ve yarılmış beton yapılar görüntüleri üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü inşaat mühendisleri, otogarda inceleme yaptı.
  • Esenler Otogarı'ndaki derin çatlaklar üzerine bakanlık tarafından inceleme başlatıldı

    Kolon sıklaştırma bölgelerini inceleyen ekipler, donatıların durumunu ölçerek performans analizlerini tamamladı. Ekipler, betonun genel durumuna bakmak için önce kolonların üzerindeki pas payını döktü ardından da sağlam betona ulaşarak dayanımı ölçtü. İncelemelerini tamamlayan ekipler, korozyonun ciddi boyutta olduğunu belirtti
  • Esenler Otogarı'ndaki derin çatlaklar üzerine bakanlık tarafından inceleme başlatıldı

    "MALİYETİ YÜZDE 40'IN ÜZERİNE ÇIKTIĞI AN YENİDEN YAPILMASI DAHA UYGUN"

    Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü inşaat mühendislerinden Seçkin Temirak,  "Ciddi derecede bir korozyon görülüyor. Ciddi bir inceleme yapılması gerekiyor. Görünür yerlerde korkunç derecede korozyon var. Burada bu kadar korozyon varsa diğer yerlerde de olur. Açılıp hepsinin tek tek kontrol edilmesi lazım. Hem karot alınması gerek, korozyon oranının tespit edilecek. Projesine göre donatılarının uygun olup olmadığına bakılacak. Sonrasında performans analizi yapılarak yapının can güvenliğini sağlayıp sağlamadığı ile ilgili rapor düzenlenecek. Güçlendirme ihtiyacı olan kısımlarda, eğer maliyet olarak yeniden yapım maliyetinin yüzde 40'ının altında olması durumunda güçlendirme yapılabilir. Ama yüzde 40'ın üzerine çıktığı anda yıkılıp yeniden yapılması daha uygun olacaktır" diye konuştu. 
  • Esenler Otogarı'ndaki derin çatlaklar üzerine bakanlık tarafından inceleme başlatıldı

    "BURANIN DEPREMSELLİĞİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARA BAŞLADIK"

    15 Temmuz Demokrasi Otogarı İşletme Müdürü Fahrettin Beşli de ekiplerin incelemesini yakından takip etti. Beşli, 2019 yılından itibaren depreme yönelik çalışmalar yapıldığını ifade etti.
  • Esenler Otogarı'ndaki derin çatlaklar üzerine bakanlık tarafından inceleme başlatıldı

    Fahrettin Beşli, "2019 yılında burayı devir aldığımız zaman, sağlam ve sorunsuz olan her yerin boyaması yapıldı. Özellikle bu bölgede kırık alanlar ile karşılaşınca çalışmayı durdurduk. O saatten sonra buranın depremselliği ile ilgili çalışmalara başladık. Gördüklerinizin bir kısmını biz kırdık. 2 yıl öncesinden itibaren birçok kilit noktada karotlar ve numuneler alındı. Bu numunelerin çalışması ve raporlanmasının ardından uygulama aşamasına gelindi. Emin olana kadar trafiğe kapattığımız bir köprü, bir tane rampa var. Tereddüt ettiğimiz pas payı kabarmış, dökülmüş yerlerin hepsi gözle görülür şekilde açık. İnsanların haklı olarak görselden etkilenerek endişeleri var. İçimiz rahat. Raporun neticesindeki uygulama ile ortaya çıkacak" diye konuştu.
  • Esenler Otogarı'ndaki derin çatlaklar üzerine bakanlık tarafından inceleme başlatıldı
  • Esenler Otogarı'ndaki derin çatlaklar üzerine bakanlık tarafından inceleme başlatıldı

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.