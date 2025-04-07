Gişelerde ikiz facia! Görüntü dehşete düşürdü! İstanbul Pendik'te Mecidiye Gişeleri'nde 2 gün önce yaşanan kazada, bir TIR'a çarpan araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybetmişti. Facianın ardından benzer bir kaza daha meydana geldi. Olayda yine bir TIR'a çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı. Ortaya çıkan görüntü ise dehşete düşürdü

Anadolu Ajansı Giriş: 07.04.2025 - 10:10 Güncelleme: 07.04.2025 - 10:15 facebook

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