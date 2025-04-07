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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Pendik'te Mecidiye Gişeleri'nde ikiz facia! Görüntü dehşete düşürdü! | SON DAKİKA HABERİ! | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Gişelerde ikiz facia! Görüntü dehşete düşürdü!

        İstanbul Pendik'te Mecidiye Gişeleri'nde 2 gün önce yaşanan kazada, bir TIR'a çarpan araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybetmişti. Facianın ardından benzer bir kaza daha meydana geldi. Olayda yine bir TIR'a çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı. Ortaya çıkan görüntü ise dehşete düşürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 10:10 Güncelleme: 07.04.2025 - 10:15
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        Gişelerde ikiz facia! Görüntü dehşete düşürdü!
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        İstanbul'da otoyoldaki gişelerde bekleyen tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre Kuzey Marmara Otoyolu'nun Pendik mevkisi Ankara istikametindeki Mecidiye Gişeleri'nden geçmek için bekleyen TIR'a arkadan gelen hafif ticari araç çarptı.

        SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

        Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

        İKİ GÜN ÖNCE 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        İHA'nın haberine göre iki gün önce yine Pendik’te bulunan Kurnaköy Gişeleri’nde yaşanan kazada da 4 kişi hayatını kaybetmişti. Kısa süre içinde aynı bölgede benzer şekilde iki ayrı kazanın yaşanması dikkat çekti.

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