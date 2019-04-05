İstanbul seçim son durum ne oldu? Cevabı için geri sayım başladı. Tüm Türkiye Binali Yıldırım mı yoksa Ekrem İmamoğlu mu İstanbul seçim sonuçlarında galip gelecek merak konusu oldu. 31 Mart yerel seçimlerin ardından YSK ve AA CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun %48,80 oy aldığını, Binali Yıldırım'ın ise %48,55 oy aldığını servis etti. Bunun üzerine AK Parti İstanbul seçim sonuçlarına itiraz ederek oyların yeniden sayılması için YSK'ya başvuruda bulundu. YSK önce 7 daha sonra 25 ilçede oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

YSK'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMA

YSK Başkanı Sadi Güven, 'Seçimlerin sona ermesinden itibaren YSK'nın yargı görevi başladı. 11 yüksek mahkeme üyesi şikayetlerle ilgili karar veriyor. Biz bu kararı verirken, temsilci bulundurma hakkına sahip partilerin temsilcileri tüm toplantılarda hazır bulunuyorlar. Kurula kendi görüşlerini bildirerek katkı veriyor. Önüne gelen dosyaları sonuçlandırıyor. Süreç devam ediyor. Yargı süreci içinde hakimler herhangi bir açıklama yapmazlar. Yargı sürecinden önce bilgi verdiğim halde, şu anda herhangi bir açıklama yapmayacağım. Daha önceki seçimlerde de bilgi vermedim, şimdi de vermeyeceğim. Yargı sürecine aykırı olur."

YSK CHP'NİN BEYOĞLU İTİRAZINI REDDETTİ

CHP, İstanbul İl Seçim Kurulu sadece Beyoğlu'na ilişkin kararı yazdığı için yalnızca bu ilçeye itiraz edebildi. Ancak CHP'nin Beyoğlu için yaptığı itiraz, sayım işlemi başladığı gerekçesiyle reddedildi.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; kalan 14 ilçe için alınan yeniden sayım kararı henüz yazılmadığı için CHP itiraz başvurusunda bulunamadı.

BİNALİ YILDIRIM SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLAMASI



Binali Yıldırım, İstanbul gibi bir şehri idare edecek insanların daha olgun, daha sorumlu davranmasının beklendiğini vurgulayarak, "Gördüğüm kadarıyla bir sabırsızlık hali vardır. 'Bir an önce mazbatamı verin', 'Hukuki süreçler ne canım', 'İşte seçildik, kazandık...' Sanki benim iki katım oy almış, seçimi kazanmış da biz oyalamak, 3 gün 5 gün daha zaman kazanmak için burada bir pozisyon alıyoruz. Bunu şiddetle kınıyorum ve İstanbul halkının bize oy versin, vermesin her bir hemşehrimin oyunun doğru yere gittiğini gittiğini tespit etmek, ortaya çıkarmak benim vicdan borcumdur, namus borcumdur. Bunu sonuna kadar yapacağım. Sonuç ne olursa olsun, ben kimin kazandığına bakmıyorum, verilen oyun zayi olmasının önlenmesi gibi bir sorumluluk taşıyorum. 15 milyon İstanbulluya böyle bir görevim var. İster rakibime, ister bana oy vermiş olsun, bu oyun yerini bulduğundan emin olmamız lazım. Şu anda yapılan işlem de bundan ibarettir." ifadelerini kullandı.



Bu gerçeği Sayın Ekrem İmamoğlu'nun görmesi ve bu sorumluluk içerisinde hareket etmesini İstanbul halkının beklediğini aktaran Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dışarıdaki, başka ülkelerdeki belediye başkanlarına tebrik ettirmek, aratmak, uluslararası baskı yapmaya çalışmak, dış ülkelerden destek mesajları talep etmek, almak Türk milletinin sinirini bozmaktadır. Açık konuşuyorum. Bu milletin sinirini bozmaya hakkınız yoktur. Bu millet farklı düşünebilir, iç siyasette birbirine rakip olabilir ama ülkemiz üzerinde burayı bir Venezuela gibi bir havaya sokmak isteyenlere karşı da bütün ayrılıklarımız bir tarafa gider ve bir tek yumruk olarak dururuz. Türk halkının sinirlerini bozmayın. Sokağı hareketlendireceğiz iması yapmaktan vazgeçin. Hukuka saygılı olun ve sürecin sonlanmasını sükunetle bekleyin. Benim söyleyeceğim budur.

İmamoğlu, ilk gün söylemiştir 'En güvendiğim yer Yüksek Seçim Kurulu.' Madem, Yüksek Seçim Kurulu'na güveniyorsan onun kararını bekleyip, Yüksek Seçim Kurulu'nun mazbatayı vermesini bekleyeceksiniz. Bundan başka yapacak bir şey yok. O aşamada yapacağın her şey kendine de zarar vermektedir, İstanbul'a da zarar vermektedir, ülkeye de zarar vermektedir. Kendisinden daha tecrübeli bir siyasetçi olarak, bir devlet adamı olarak benim kendisine önerim budur. Şu aşamada başka yollara başvurmak, fevkalade rahatsız edicidir ve bunun ülkemize hiçbir yararı yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de yararı yoktur."

EKREM İMAMOĞLU SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLAMASI

31 Mart yerel seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, seçimi önde kapatan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, "17 ilçede sayım bitti, şu anki fark 18 bin 742" dedi. Ekrem İmamoğlu, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, "Şu anda fark 18 bin 742, 17 ilçede sayım bitti. Tutanağa bağlandı, YSK sistemine girdi. Toplam 119 bin 652 geçersiz oy sayıldı. Toplam 318 bin geçersiz oy var. 5'te 2'si gibi bir orana tekabül ediyor. Şu anda 198 bin oy daha var. Bazı ilçelerde çok yavaş sürdüğü eleştirisi geldi. Böyle devam ederse haftalar sürer. Sonra hızlandığı haberi geldi. Benim edindiğim intibaa bu haftasonu bitmesi gerekiyor. 18 bin ile 20 bin arası bir banda oturacak. Yüzde 5-10 yanılabiliriz. 120 bin oyda bin 200 fark etmiş" dedi. Ekrem İmamoğlu, "Ben seçimi kazandığıma inanmasam, veriler kazandığımı göstermese çıkar 'Ben kaybettim' derim" dedi.

İSTANBUL BELEDİYE BAŞKANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ekrem İmamoğlu İstanbul seçim sonuçlarının Pazartesi günü belli olabileceğini söyledi.

İSTANBUL SEÇİM SON DURUM

İstanbul'da geçersiz oy sayımı sürerken son durumu gösteren YSK verilerini Ekrem İmamoğlu ve AK Parti il başkanı paylaştı işte sonuçlar:

İstanbul'da 17 ilçede geçersiz oy sayımı tamamlanırken, YSK il seçim kurulu tüm ilçelerde sayım kararı aldı. Bugün diğer ilçelerdeki sayımlara başlandı. Herkesin merak ettiği İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki oy farkına ilişkin veriler ise iki ayrı kaynaktan geldi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, sayımlar sonucu 12 bin 300 oyun kendi lehlerine çıktığını söyledi.

Ekrem İmamoğlu ise sabah canlı yayında YSK verilerine dayanarak hem kendi hem de rakibinin oyunu açıkladı. Aradaki farkın 18 bin 742'ye indiğini söyledi. İmamoğlu'nun verdiği bilgilere göre şu ana kadar toplam 119 bin 652 geçersiz oy sayıldı. Bu sayım sonunda 785 oy CHP'ye 2184 oy AK Parti'ye eklendi. Geçersiz oy sayımının bu hafta bitmesi zor görünüyor. Ekrem İmamoğlu'nun iddiasına göre "Sayım bitiminde aradaki fark 18 ila 20 bin arasında bir banda oturacak".

Ekrem İmamoğlu şeffaklık için düzenli aralıklarla YSK verilerini duyuracağını söyledi. İşte o veriler:

Maltepe ve Beyoğlu'nda tüm oylar yeniden sayılacak

İstanbul İl Seçim Kurulu, Beyoğlu ve Maltepe'de geçersiz oyların yeniden sayılması ve geçersiz oyların tespitinin mümkün olmadığının anlaşılması durumunda, o sandıktaki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na ilişkin tüm oyların da yeniden sayıma tabi tutulmasını kararlaştırdı.

Sayımın bittiği ilçelerdeki rakamlar

Şu ana kadar bir çok ilçede geçersiz oyların sayım işlemi tamamlanmış durumda. İlçelerden gelen veriler şu şekilde:

Ümraniye : Tekrar sayılan toplam sandık sayısı 1420 oldu. AK Parti'ye 384 oy eklenirken, CHP’ye ilave 99 oy yazıldı.

Eyüpsultan: AK Parti'ye 28 oy eklendi CHP'ye eklenecek oy çıkmadı.

Şile: AK Parti'ye eklenecek oy çıkmadı, CHP'ye 8 oy eklendi.

Adalar: AK Parti'ye 5 oy eklenirken CHP'ye eklenecek oy çıkmadı.

Fatih : Açılan 838 sandıkta AK Parti'ye 250, CHP'ye 78 oy ilave edildi.

Beykoz : AK Parti'ye 152 oy yazılırken, CHP'ye 74 oy eklendi.

Sarıyer : AK Parti’ye 196, CHP’ye 77 oy eklendi.

Bayrampaşa : AK Parti'ye 85, CHP'ye 28 oy eklendi

Büyükçekmece : AK Parti'ye 72 , CHP'ye 36 oy eklendi

Başakşehir : AK Parti'ye 95 CHP'ye 34 oy eklendi.

Bakırköy : AK Parti'ye eklenecek oy çıkmadı, CHP'ye 258 oy eklendi.

Esenyurt : 15 binin üzerinde geçersiz oy vardı. Sayım tamamlandı. 1043 sandığın yeniden sayımı sonucu Binali Yıldırım'a 267, Ekrem İmamoğlu'na 169 oy eklendi.