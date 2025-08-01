Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İstanbul serinledi, nefes aldı | Son dakika haberleri

        İstanbul serinledi, nefes aldı

        Kavurucu sıcakların ardından İstanbul'da bugün serin hava ve yağış etkili oldu. Kentte hava sıcaklığı ortalama 27,1 derece ölçüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 14:02 Güncelleme: 01.08.2025 - 14:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul serinledi, nefes aldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış etkili oldu.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün öğle saatlerinde kentte hava sıcaklığı ortalama 27,1 derece ölçüldü.

        Günlerdir mevsim normallerinin üzerinde seyreden bunaltıcı sıcaklıkla mücadele eden İstanbullular, havanın serinlemesiyle rahat nefes aldı.

        Öğle saatlerinde Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Kadıköy ve Ümraniye'de yağmur geçişi oldu.

        Fotoğraflar: İHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ticaret Bakanlığı'ndan ABD'nin tarifelerine yönelik açıklama
        Ticaret Bakanlığı'ndan ABD'nin tarifelerine yönelik açıklama
        Honda'dan Türkiye'ye yeniden yatırım kararı
        Honda'dan Türkiye'ye yeniden yatırım kararı
        "Bir hayali gerçeğe dönüştürdük!"
        "Bir hayali gerçeğe dönüştürdük!"
        "Tam bir fiyasko"
        "Tam bir fiyasko"
        Adını hatıra ormanı ile yaşatacak
        Adını hatıra ormanı ile yaşatacak
        Yunan yoğurdu
        Yunan yoğurdu
        Denizli'de vahşet! Karısı ve iki çocuğunu öldürdü!
        Denizli'de vahşet! Karısı ve iki çocuğunu öldürdü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Hurdadan Van Gölü canavarı!
        Hurdadan Van Gölü canavarı!
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Türkiye'nin ilk kadın jandarma il komutanı, generalliğe terfi etti
        Türkiye'nin ilk kadın jandarma il komutanı, generalliğe terfi etti
        Dembélé de geldi
        Dembélé de geldi
        Kamu işçilerine son teklif
        Kamu işçilerine son teklif
        Yargıdan motokurye kararı
        Yargıdan motokurye kararı
        4 günlük çalışma sistemi işçiye de işverene de katkı sağlıyor
        4 günlük çalışma sistemi işçiye de işverene de katkı sağlıyor
        Güneş kremleri için 'hormon bozucu etki' uyarısı!
        Güneş kremleri için 'hormon bozucu etki' uyarısı!