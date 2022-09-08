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Haberler Gündem İstanbul su kesintisi olan yerler nereler? 8 Eylül 2022 İSKİ kesinti duyurusu ile İstanbul'da su kesintisi ne zaman sona erecek, sular kaçta gelecek?
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İstanbul su kesintisi olan yerler nereler? 8 Eylül 2022 İSKİ kesinti duyurusu

İSKİ, su kesintisi yaşanacak ilçeleri internet sitesi üzerinden duyurdu. İstanbul'da su kesintisi meydana gelecek semtler ve suların saat kaçta geleceği İstanbulluların gündeminde yer alıyor. İşte 8 Eylül 2022 Perşembe İSKİ arıza su kesintisi duyuruları...

İstanbul su kesintisi olan yerler nereler? 8 Eylül 2022 İSKİ kesinti duyurusu ile İstanbul'da su kesintisi ne zaman sona erecek, sular kaçta gelecek?

İstanbul'da bakım ve arıza sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan duyuru ile suların kaçta geleceği belli oldu. Peki, İstanbul'da su kesintisi ne zaman sona erecek? İşte 8 Eylül 2022 Perşembe İSKİ arıza su kesintisi duyuruları...

8 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Ersoy Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.09.2022 09:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Yeşilkent Mh
Arıza Sebebi : İdaremız Dışı Yapı Inşaatı Çalışmaları Sebebıyle 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.09.2022 00:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.09.2022 10:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.09.2022 10:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Yalıköy Mah,Merkez Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.09.2022 10:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Balıkyolu Mah
Arıza Sebebi : İdaremız Dışı Yapı Inşaatı Çalışmaları Sebebıyle 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.09.2022 00:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Balıkyolu Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.09.2022 10:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Yeşilpınar Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi : 08.09.2022 09:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : İslambey Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.09.2022 10:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.09.2022 11:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Osmanağa Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.09.2022 11:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Rumelihisarı Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.09.2022 09:40
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Necip Fazıl Mah
Arıza Sebebi : İbb Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.09.2022 10:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 08.09.2022 11:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Postane Mah,Yayla Mah,İstasyon Mah,Aydıntepe Mah,Cami Mah,Evliya Çelebi Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 08.09.2022 09:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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