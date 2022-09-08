İstanbul su kesintisi olan yerler nereler? 8 Eylül 2022 İSKİ kesinti duyurusu ile İstanbul'da su kesintisi ne zaman sona erecek, sular kaçta gelecek?

İstanbul'da bakım ve arıza sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan duyuru ile suların kaçta geleceği belli oldu. Peki, İstanbul'da su kesintisi ne zaman sona erecek? İşte 8 Eylül 2022 Perşembe İSKİ arıza su kesintisi duyuruları...

8 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI