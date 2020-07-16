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İstanbul Tabip Odası, koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı'nın çocuklarının eğitim-öğretim hayatlarına katkı için bağış kampanyası başlattı.

İstanbul Tabip Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Covid-19 sebebiyle genç yaşta yitirdiğimiz meslektaşımız Dr. Yavuz Kalaycı'nın çocukları için İstanbul Tabip Odası'nca (İTO) bağış kampanyası başlatıldı.

Dr. Yavuz Kalaycı'nın vefatından bu yana ailesiyle bağlantı içinde olan İTO Yönetim Kurulu bir yandan hukuki destek verirken, diğer yandan meslektaşımızın geride bıraktığı 2 küçük çocuğunun eğitim-öğretim, sağlık, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının giderilmesine katkıda bulunmak üzere bir bağış kampanyası düzenleme kararı almış ve kampanya izni için başvuruyu 8 Mayıs 2020 tarihinde İstanbul Valiliği'ne yapmıştı.

Valilik izninin 9 Temmuz 2020 tarihiyle alınması üzerine kampanya başlatıldı. 3 ay sürecek bağış kampanyası 7 Ekim 2020'de sona erecek.

Türkiye'nin her yerinden, hekim olsun olmasın tüm vatandaşlar kampanya için açılan hesap numaralarına bağışta bulunabilecek.

Bu vesileyle meslektaşımız Dr. Yavuz Kalaycı'yı sevgi ve saygıyla anıyor, "Çocukların Bize Emanet" çağrısıyla başlattığımız kampanyaya tüm vatandaşlarımızın katılımınızı bekliyoruz."