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        İstanbul Teknik Üniversitesi Madenciler Günü'nü "Doğaya Dönüş" etkinliği ile kutladı

        4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde akademisyen ve öğrenciler İTÜ'de buluştu. Maden Fakültesi'ndeki "Doğaya Dönüş" etkinliğinde madenlerin önemine dikkat çekildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2023 - 14:33 Güncelleme: 05.12.2023 - 14:33
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        İTÜ'den 'Doğaya Dönüş' etkinliği
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        “Doğaya Dönüş “etkinliğinin açılışını İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu yaptı. Koyuncu konuşmasında, “Bilimin ışığında el ele vermeli madencilik hakkındaki olumsuz yargıları ortadan kaldırmaya çalışmalı ve halkı bilinçlendirmeliyiz. Madenlerimizi doğru şekilde işleterek ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamalıyız,” dedi.

        İTÜ Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kumral da yaptığı konuşmada, maden sahalarının sürdürülebilirlik yaklaşımı ile rehabilitasyonu konusuna değindi: “Geri dönüşüm konusu son derece önemli, maden sahalarından çıkardığımız ürünleri tekrar tekrar dönüştürerek sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

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        Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İlhami Kiziroğlu da etkinlikte yaptığı sunumda eski maden sahalarının rehabilitasyonundan örnekler verdi.

        “Eski Maden Sahalarının Rehabilitasyonu” konulu panelinde konuşan İTÜ Maden Fakültesi’nin emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Celal Şengör, madenciliğin doğayı tahrip etmediğini ifade etti: “Burada mühim olan konu, madencilik faaliyetleri bittikten sonra bu sahalarda neler yapacağınız. Ağaç mı isteniyor; ağaçlandıracaksınız. O sahayı isterseniz bir eğitim alanı, isterseniz park şeklinde rehabilite edebilirsiniz. Birçok ülkede bu konuda çok sayıda güzel örnekler var.” dedi.

        Etkinlik kapsamında sanatçı Erçin Gür’ün imzasını taşıyan “Kurumuş Ağaç Kökleri Heykelleri Sergisi” de açıldı.

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