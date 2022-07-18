Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM ile İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ taban ve tavan puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı?
ABONE OL

İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları 2022: İTÜ taban ve tavan puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları, 2022 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla araştırılıyor. Hayalindeki üniversite ve bölümü kazanmak için sınavda ter döken 3 milyonu aşkın aday sınav sonuçlarının açıklanmasıyla üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları araştırıyor. Tercih süreci öncesi İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) taban ve tavan puanları ile başarı sıralamasını araştırıyor. İşte İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları 2022

İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM ile İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ taban ve tavan puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı?

İstanbul Teknik Üniversitesi taban ve tavan puanları araştırması hız kazandı. 18 - 19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirilen YKS üniversite sınavı sonuçları 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Aldığı puana göre tercih yapacak milyonlarca aday İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarını araştırıyor. İşte İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamasına ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından 20 Temmuz'da açıklanması beklenilen YKS sınav sonuçları 18 Temmuz Pazartesi günü erişime açıldı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih sürecinin başlayacağı tarih de belli oldu. Adaylar tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapabilecekler.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

Bölüm Adı Puan Türü Kontenjan Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı Sırası Taban Puanı
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 110+3
110+3
110+3
115+3		 113
113
113
118		 1.821
2.450
2.580
3.670		 495,19952
531,68185
519,20048
510,43415
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 3.248
3.780
3.470
4.480		 483,00897
526,27015
514,35598
506,25671
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) SAY 40+1
40+1

 41
41

 2.861
4.200

 486,02770
524,80716
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 4.810
5.750
5.726
5.930		 473,86016
519,89942
504,52188
500,00765
Uçak Mühendisliği SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 6.019
5.980
6.144
6.800		 468,63334
519,29122
502,96542
496,46201
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği SAY 110+3
110+3
110+3
115+3		 113
113
113
118		 5.921
6.870
6.483
7.830		 468,99682
516,99957
501,77771
492,62960
Endüstri Mühendisliği SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 7.560
9.160
8.302
9.580		 462,80752
511,70520
495,63376
486,92660
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İngilizce) SAY 50+2
50+2
40+1
40+1		 52
52
41
41		 9.098
9.670
10.613
13.800		 457,84184
510,74115
489,19881
474,36091
Uzay Mühendisliği (İngilizce) SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 10.324
11.600
13.782
17.400		 454,29643
507,00869
481,25092
465,41467
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği SAY 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 11.505
12.700
14.448
16.600		 451,11459
504,89395
479,67136
467,21630
Elektrik Mühendisliği (İngilizce) SAY 50+2
50+2
40+1
40+1		 52
52
41
41		 14.730
15.100
13.046
15.700		 443,76417
500,90144
483,03027
469,44550
İşletme Mühendisliği (İngilizce) SAY 110+3
110+3
110+3
120+3		 113
113
113
123		 14.029
15.400
16.685
17.800		 445,31247
500,42662
474,82760
464,37379
Makine Mühendisliği SAY 200+5
200+5
200+5
200+5		 205
205
205
205		 16.356
15.400
12.514
11.600		 440,40845
500,38437
484,30490
480,61659
Elektrik Mühendisliği SAY 95+3
95+3
95+3
95+3		 98
98
98
98		 21.623
19.800
19.341
20.300		 430,74369
493,67499
469,30738
458,46261
Matematik Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 18.238
21.700
25.797
28.000		 436,66205
490,97190
457,61793
442,29293
Mimarlık (İngilizce) SAY 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 29.045
23.200
16.990
11.900		 419,09909
488,76903
474,15344
479,74026
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 31.570
31.800
32.150
32.300		 415,49998
477,35175
446,86862
433,95784
Kimya Mühendisliği SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 32.927
32.100
33.135
34.300		 413,55053
476,92311
445,25093
430,21466
Mimarlık SAY 110+3
110+3
110+3
110+3		 113
113
113
113		 39.683
35.900
27.657
20.500		 404,67468
472,15724
454,36221
458,02050
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 37.851
36.700
37.321
39.100		 407,04279
471,24282
438,53048
421,47397
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) SAY 1+0
1+0
1+0
1+0		 1
1
1
1		 56.018
37.100
75.899
66.400		 385,35098
470,69417
386,27244
379,72168
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 45.349
38.700
27.614
19.400		 397,81618
468,70993
454,44985
460,67946
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 41.303
40.900
41.821
42.900		 402,64094
466,00383
431,69790
414,92719
Ekonomi (İngilizce) EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 5.476
4.620
9.212
15.500		 410,84865
459,16668
426,28017
403,98213
Fizik Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 42.355
46.900
55.618
62.500		 401,39031
458,82496
411,97811
384,96426
Tekstil Mühendisliği (İngilizce) SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 50.798
51.700
55.985
93.000		 391,31936
453,21603
411,51024
348,87287
Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (İngilizce) SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 51.553
53.100
48.496
44.000		 390,40696
451,60563
421,92936
413,10601
İnşaat Mühendisliği SAY 190+5
190+5
190+5
195+5		 195
195
195
200		 68.242
59.300
56.926
28.800		 372,40758
444,44115
410,28324
440,76489
Gıda Mühendisliği SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 67.173
62.200
56.301
53.900		 373,49070
441,20929
411,09925
397,30745
İç Mimarlık SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 73.718
67.600
56.927
48.300		 366,93190
435,09489
410,28307
406,00392
Çevre Mühendisliği (İngilizce) SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 72.578
70.700
70.546
69.100		 368,07253
431,38165
392,68542
376,28878
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 70.086
71.100
75.849
78.600		 370,53073
431,03064
386,33283
364,57176
İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) EA 1+0
1+0
1+0
1+0		 1
1
1
1		 6.943
13.500
7.750
16.000		 404,78657
427,25588
430,08885
403,21281
Kimya SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 65.133
76.900
84.831
92.300		 375,57694
424,31043
376,03518
349,51353
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) SAY 95+3
95+3
95+3
95+3		 98
98
98
98		 77.658
81.100
90.756
92.700		 363,11913
419,67324
369,74606
349,09714
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (%50 İndirimli) SAY 1+0
1+0
1+0
1+0		 1
1
1
1		 94.535
81.500
102.277
93.900		 347,74948
419,24156
358,29303
348,02331
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği SAY 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 81.374
82.500
82.933
84.300		 359,47652
418,15255
378,19614
358,15986
Çevre Mühendisliği SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 80.975
82.500
84.711
83.800		 359,86319
418,14782
376,16260
358,67890
Geomatik Mühendisliği (İngilizce) SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 102.107
84.100
70.299
58.100		 341,45111
416,43533
393,01384
391,15476
Meteoroloji Mühendisliği SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 96.225
93.800
95.644
90.300		 346,36802
406,02925
364,78140
351,67983
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 10+0


 10


 41.430


 402,48826
—-
Geomatik Mühendisliği SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 136.530
98.600
93.311
71.600		 316,01209
401,07745
367,04258
372,94633
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 90.761
98.900
100.328
106.000		 350,99392
400,79153
360,19556
336,41203
Maden Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 111.098
111.000
126.071
130.000		 334,12498
388,73196
337,97118
317,23008
Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 123.190
112.000
91.978
71.400		 325,11840
387,79921
368,44146
373,33753
Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) SAY 65+2
65+2
65+2
65+2		 67
67
67
67		 122.429
121.000
117.991
108.000		 325,67560
379,43089
344,32025
334,49797
Jeoloji Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 127.553
121.000
119.057
116.000		 322,02801
378,93137
343,47987
327,77327
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 10+0


 10


 64.053


 376,74402
—-
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 7+0


 7


 65.756


 374,95289
—-
Jeofizik Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 147.409
140.000
141.637
146.000		 309,23089
363,18697
326,76674
306,74154
Şehir ve Bölge Planlama SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 155.664
141.000
112.059
89.400		 304,43916
362,90039
349,47696
352,61144
Cevher Hazırlama Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 162.251
146.000
157.022
161.000		 300,67645
359,05591
316,99847
297,79738
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 11+0
11+0
5+0
5+0		 11
11
5
5		 135.463
147.000
139.811
132.000		 316,73135
358,46533
327,97610
316,18550
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 11+0
11+0
5+0
5+0		 11
11
5
5		 124.639
180.000
107.735
123.000		 324,08161
336,22861
353,31681
322,94385
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) SAY 11+0
11+0
5+0
5+0		 11
11
5
5		 137.554
174.000
127.617
126.000		 315,37778
339,75196
336,82563
320,47058
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi) (Ücretli) SAY 5+0
5+0
5+0
 1
5
5
 Dolmadı
175.000
136.106
 Dolmadı
339,16841
330,56169
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) SAY 25+0
30+0
30+0
30+0		 16
12
30
30		 Dolmadı

125.131
123.000		 Dolmadı

338,68109
322,45267
İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) EA 34+0
34+0
34+0
34+0		 22
34
34
19		 Dolmadı
193.000
205.604
Dolmadı		 Dolmadı
327,32660
308,10621
Dolmadı
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Buffalo) (Ücretli) SAY 10+0
35+0
35+0
35+0		 10
8
20
35		 135.334

Dolmadı
147.000		 316,81465

Dolmadı
306,50341
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 8+0


 8


 135.383


 316,78217
—-
Mimarlık (İngilizce) (Burslu) SAY 7+0


 7


 138.231


 314,90020
—-
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 20+0


 20


 202.225


 281,24222
—-
Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 8+0


 8


 223.293


 272,58504
—-
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) EA 7+0


 7


 414.867


 245,12695
—-
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (Burslu) EA 7+0


 7


 428.092


 243,33733
—-
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (Ücretli) SAY 10+0
10+0
10+0
10+0		 7
3
1
4		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 52+0
52+0
30+0
20+0		 26
8

14		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
Makine Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) SAY 15+0
15+0
15+0
 2


 Dolmadı

Dolmadı
 Dolmadı

Dolmadı
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) SAY 10+0
10+0
20+0
20+0


-		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 8+0


 1


 Dolmadı


 Dolmadı
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 2+0
1+0
1+0
1+0


-		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) SAY 15+0


 1


 Dolmadı


 Dolmadı
Mimarlık (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) SAY 15+0
15+0
15+0
 1


 Dolmadı

Dolmadı
 Dolmadı

Dolmadı
Biyomühendislik (UOLP-Montana State Üniversitesi) (İngilizce) (UOLP) (Ücretli) SAY 20+0
30+0

 14
10

 Dolmadı


 Dolmadı
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 30+0
52+0
30+0
20+0		 11
3

7		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (Ücretli) SAY 10+0
10+0
10+0
10+0		 2
2

3		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 10+0
10+0
20+0
20+0


-		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 1+0


Dolmadı


 Dolmadı
—-
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 30+0
52+0
30+0
20+0		 13
7

6		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 8+0


 3


 Dolmadı


 Dolmadı
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-New Jersey Institute of Technology) (Ücretli SAY 20+0
20+0
30+0
 3
14
8
 Dolmadı

Dolmadı
 Dolmadı

Dolmadı
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 10+0
10+0
20+0
20+0


-		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 15+0


 14


 Dolmadı


 Dolmadı
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1+0


Dolmadı


 Dolmadı
—-
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (UOLP-Strathclyde) (İngilizce) (UOLP) SAY 25+0


 1


 Dolmadı


 Dolmadı
—-
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli) EA 15+0


 1


 Dolmadı


 Dolmadı
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) SAY 30+0


 15


 Dolmadı


 Dolmadı
—-
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücret SAY 15+0
15+0
15+0
 8


 Dolmadı

Dolmadı
 Dolmadı

Dolmadı
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) EA 15+0


Dolmadı


 Dolmadı
Ekonomi (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) EA 15+0
15+0
15+0


Dolmadı

Dolmadı
 Dolmadı

Dolmadı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Gazi Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM ile Gazi Üniversitesi taban ve tavan puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı?
GÜNDEM Gazi Üniversitesi taban puanları 2022
Son dakika: Bıçakladığı anne ve kızı şikayetçi olmadı!
GÜNDEM Bıçakladığı anne ve kızı şikayetçi olmadı!
e-Devlet giriş nasıl yapılır? e Devlet ile ÖSYM sonuç öğrenme sayfası
GÜNDEM e Devlet ile ÖSYM sonuç öğrenme ekranı
Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM ile Yıldız Teknik Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM Yıldız Teknik Üniversitesi taban ve tavan puanları
Trakya Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM ile Trakya Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM Trakya Üniversitesi taban ve tavan puanları
O ilde ormanlık alanlara girişler yasaklandı
GÜNDEM O ilde ormanlık alanlara girişler yasaklandı
ODTÜ taban puanları 2022: ÖSYM ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanır mı?
GÜNDEM ODTÜ taban puanları
Son dakika: Konya'da asit dolu variller dehşete yol açtı! 20 küçükbaş yaralandı - Güncel Haberler
GÜNDEM Konya'da asit dolu variller dehşete yol açtı!
TYT sonucu ile girilebilecek 2 yıllık bölümler! ÖSYM 2 yıllık üniversite bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve boş kontenjanları açıklandı mı?
GÜNDEM TYT sonucu ile girilebilecek 2 yıllık bölümler
YÖK Atlas YKS tercih robotu kılavuzu yayımlandı mı? Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak, hangi gün başlıyor? YKS üniversite tercih tarihleri belli oldu
GÜNDEM YKS tercih tarihleri belli oldu!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.