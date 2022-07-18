İstanbul Teknik Üniversitesi taban ve tavan puanları araştırması hız kazandı. 18 - 19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirilen YKS üniversite sınavı sonuçları 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Aldığı puana göre tercih yapacak milyonlarca aday İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarını araştırıyor. İşte İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamasına ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
ÖSYM tarafından 20 Temmuz'da açıklanması beklenilen YKS sınav sonuçları 18 Temmuz Pazartesi günü erişime açıldı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih sürecinin başlayacağı tarih de belli oldu. Adaylar tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapabilecekler.
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kontenjan
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı Sırası
|Taban Puanı
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|110+3
110+3
110+3
115+3
|113
113
113
118
|1.821
2.450
2.580
3.670
|495,19952
531,68185
519,20048
510,43415
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|3.248
3.780
3.470
4.480
|483,00897
526,27015
514,35598
506,25671
|Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|40+1
40+1
—
—
|41
41
—
—
|2.861
4.200
—
—
|486,02770
524,80716
—
—
|Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|4.810
5.750
5.726
5.930
|473,86016
519,89942
504,52188
500,00765
|Uçak Mühendisliği
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|6.019
5.980
6.144
6.800
|468,63334
519,29122
502,96542
496,46201
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
|SAY
|110+3
110+3
110+3
115+3
|113
113
113
118
|5.921
6.870
6.483
7.830
|468,99682
516,99957
501,77771
492,62960
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|7.560
9.160
8.302
9.580
|462,80752
511,70520
495,63376
486,92660
|Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|50+2
50+2
40+1
40+1
|52
52
41
41
|9.098
9.670
10.613
13.800
|457,84184
510,74115
489,19881
474,36091
|Uzay Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|10.324
11.600
13.782
17.400
|454,29643
507,00869
481,25092
465,41467
|Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
|SAY
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|11.505
12.700
14.448
16.600
|451,11459
504,89395
479,67136
467,21630
|Elektrik Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|50+2
50+2
40+1
40+1
|52
52
41
41
|14.730
15.100
13.046
15.700
|443,76417
500,90144
483,03027
469,44550
|İşletme Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|110+3
110+3
110+3
120+3
|113
113
113
123
|14.029
15.400
16.685
17.800
|445,31247
500,42662
474,82760
464,37379
|Makine Mühendisliği
|SAY
|200+5
200+5
200+5
200+5
|205
205
205
205
|16.356
15.400
12.514
11.600
|440,40845
500,38437
484,30490
480,61659
|Elektrik Mühendisliği
|SAY
|95+3
95+3
95+3
95+3
|98
98
98
98
|21.623
19.800
19.341
20.300
|430,74369
493,67499
469,30738
458,46261
|Matematik Mühendisliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|18.238
21.700
25.797
28.000
|436,66205
490,97190
457,61793
442,29293
|Mimarlık (İngilizce)
|SAY
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|29.045
23.200
16.990
11.900
|419,09909
488,76903
474,15344
479,74026
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|31.570
31.800
32.150
32.300
|415,49998
477,35175
446,86862
433,95784
|Kimya Mühendisliği
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|32.927
32.100
33.135
34.300
|413,55053
476,92311
445,25093
430,21466
|Mimarlık
|SAY
|110+3
110+3
110+3
110+3
|113
113
113
113
|39.683
35.900
27.657
20.500
|404,67468
472,15724
454,36221
458,02050
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|37.851
36.700
37.321
39.100
|407,04279
471,24282
438,53048
421,47397
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime)
|SAY
|1+0
1+0
1+0
1+0
|1
1
1
1
|56.018
37.100
75.899
66.400
|385,35098
470,69417
386,27244
379,72168
|İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|45.349
38.700
27.614
19.400
|397,81618
468,70993
454,44985
460,67946
|Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|41.303
40.900
41.821
42.900
|402,64094
466,00383
431,69790
414,92719
|Ekonomi (İngilizce)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|5.476
4.620
9.212
15.500
|410,84865
459,16668
426,28017
403,98213
|Fizik Mühendisliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|42.355
46.900
55.618
62.500
|401,39031
458,82496
411,97811
384,96426
|Tekstil Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|50.798
51.700
55.985
93.000
|391,31936
453,21603
411,51024
348,87287
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (İngilizce)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|51.553
53.100
48.496
44.000
|390,40696
451,60563
421,92936
413,10601
|İnşaat Mühendisliği
|SAY
|190+5
190+5
190+5
195+5
|195
195
195
200
|68.242
59.300
56.926
28.800
|372,40758
444,44115
410,28324
440,76489
|Gıda Mühendisliği
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|67.173
62.200
56.301
53.900
|373,49070
441,20929
411,09925
397,30745
|İç Mimarlık
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|73.718
67.600
56.927
48.300
|366,93190
435,09489
410,28307
406,00392
|Çevre Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|72.578
70.700
70.546
69.100
|368,07253
431,38165
392,68542
376,28878
|Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|70.086
71.100
75.849
78.600
|370,53073
431,03064
386,33283
364,57176
|İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli)
|EA
|1+0
1+0
1+0
1+0
|1
1
1
1
|6.943
13.500
7.750
16.000
|404,78657
427,25588
430,08885
403,21281
|Kimya
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|65.133
76.900
84.831
92.300
|375,57694
424,31043
376,03518
349,51353
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte)
|SAY
|95+3
95+3
95+3
95+3
|98
98
98
98
|77.658
81.100
90.756
92.700
|363,11913
419,67324
369,74606
349,09714
|Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (%50 İndirimli)
|SAY
|1+0
1+0
1+0
1+0
|1
1
1
1
|94.535
81.500
102.277
93.900
|347,74948
419,24156
358,29303
348,02331
|Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
|SAY
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|81.374
82.500
82.933
84.300
|359,47652
418,15255
378,19614
358,15986
|Çevre Mühendisliği
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|80.975
82.500
84.711
83.800
|359,86319
418,14782
376,16260
358,67890
|Geomatik Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|102.107
84.100
70.299
58.100
|341,45111
416,43533
393,01384
391,15476
|Meteoroloji Mühendisliği
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|96.225
93.800
95.644
90.300
|346,36802
406,02925
364,78140
351,67983
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|41.430
—
—
—
|402,48826
—-
—
—
|Geomatik Mühendisliği
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|136.530
98.600
93.311
71.600
|316,01209
401,07745
367,04258
372,94633
|Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|90.761
98.900
100.328
106.000
|350,99392
400,79153
360,19556
336,41203
|Maden Mühendisliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|111.098
111.000
126.071
130.000
|334,12498
388,73196
337,97118
317,23008
|Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|123.190
112.000
91.978
71.400
|325,11840
387,79921
368,44146
373,33753
|Peyzaj Mimarlığı (İngilizce)
|SAY
|65+2
65+2
65+2
65+2
|67
67
67
67
|122.429
121.000
117.991
108.000
|325,67560
379,43089
344,32025
334,49797
|Jeoloji Mühendisliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|127.553
121.000
119.057
116.000
|322,02801
378,93137
343,47987
327,77327
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|64.053
—
—
—
|376,74402
—-
—
—
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|7+0
—
—
—
|7
—
—
—
|65.756
—
—
—
|374,95289
—-
—
—
|Jeofizik Mühendisliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|147.409
140.000
141.637
146.000
|309,23089
363,18697
326,76674
306,74154
|Şehir ve Bölge Planlama
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|155.664
141.000
112.059
89.400
|304,43916
362,90039
349,47696
352,61144
|Cevher Hazırlama Mühendisliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|162.251
146.000
157.022
161.000
|300,67645
359,05591
316,99847
297,79738
|Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|11+0
11+0
5+0
5+0
|11
11
5
5
|135.463
147.000
139.811
132.000
|316,73135
358,46533
327,97610
316,18550
|Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|11+0
11+0
5+0
5+0
|11
11
5
5
|124.639
180.000
107.735
123.000
|324,08161
336,22861
353,31681
322,94385
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|11+0
11+0
5+0
5+0
|11
11
5
5
|137.554
174.000
127.617
126.000
|315,37778
339,75196
336,82563
320,47058
|İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi) (Ücretli)
|SAY
|5+0
5+0
5+0
—
|1
5
5
—
|Dolmadı
175.000
136.106
—
|Dolmadı
339,16841
330,56169
—
|Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli)
|SAY
|25+0
30+0
30+0
30+0
|16
12
30
30
|Dolmadı
—
125.131
123.000
|Dolmadı
—
338,68109
322,45267
|İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli)
|EA
|34+0
34+0
34+0
34+0
|22
34
34
19
|Dolmadı
193.000
205.604
Dolmadı
|Dolmadı
327,32660
308,10621
Dolmadı
|İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Buffalo) (Ücretli)
|SAY
|10+0
35+0
35+0
35+0
|10
8
20
35
|135.334
—
Dolmadı
147.000
|316,81465
—
Dolmadı
306,50341
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|8+0
—
—
—
|8
—
—
—
|135.383
—
—
—
|316,78217
—-
—
—
|Mimarlık (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|7+0
—
—
—
|7
—
—
—
|138.231
—
—
—
|314,90020
—-
—
—
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|20+0
—
—
—
|20
—
—
—
|202.225
—
—
—
|281,24222
—-
—
—
|Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|8+0
—
—
—
|8
—
—
—
|223.293
—
—
—
|272,58504
—-
—
—
|Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu)
|EA
|7+0
—
—
—
|7
—
—
—
|414.867
—
—
—
|245,12695
—-
—
—
|Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (Burslu)
|EA
|7+0
—
—
—
|7
—
—
—
|428.092
—
—
—
|243,33733
—-
—
—
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (Ücretli)
|SAY
|10+0
10+0
10+0
10+0
|7
3
1
4
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|52+0
52+0
30+0
20+0
|26
8
—
14
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)
|SAY
|15+0
15+0
15+0
—
|2
—
—
—
|Dolmadı
—
Dolmadı
—
|Dolmadı
—
Dolmadı
—
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|10+0
10+0
20+0
20+0
|—
—
—
-
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|8+0
—
—
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|SAY
|2+0
1+0
1+0
1+0
|—
—
—
-
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|15+0
—
—
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Mimarlık (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)
|SAY
|15+0
15+0
15+0
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
—
Dolmadı
—
|Dolmadı
—
Dolmadı
—
|Biyomühendislik (UOLP-Montana State Üniversitesi) (İngilizce) (UOLP) (Ücretli)
|SAY
|20+0
30+0
—
—
|14
10
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|30+0
52+0
30+0
20+0
|11
3
—
7
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (Ücretli)
|SAY
|10+0
10+0
10+0
10+0
|2
2
—
3
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|10+0
10+0
20+0
20+0
|—
—
—
-
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|SAY
|1+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|30+0
52+0
30+0
20+0
|13
7
—
6
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|8+0
—
—
—
|3
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-New Jersey Institute of Technology) (Ücretli
|SAY
|20+0
20+0
30+0
—
|3
14
8
—
|Dolmadı
—
Dolmadı
—
|Dolmadı
—
Dolmadı
—
|Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|10+0
10+0
20+0
20+0
|—
—
—
-
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|15+0
—
—
—
|14
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
|SAY
|1+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (UOLP-Strathclyde) (İngilizce) (UOLP)
|SAY
|25+0
—
—
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli)
|EA
|15+0
—
—
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli)
|SAY
|30+0
—
—
—
|15
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücret
|SAY
|15+0
15+0
15+0
—
|8
—
—
—
|Dolmadı
—
Dolmadı
—
|Dolmadı
—
Dolmadı
—
|Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)
|EA
|15+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Ekonomi (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)
|EA
|15+0
15+0
15+0
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
Dolmadı
—
|Dolmadı
—
Dolmadı
—
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