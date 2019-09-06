Türkiye genelinde 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı kapsamında, İstanbul’da 6 bin 792 okulda toplam 2 milyon 796 bin 674 öğrenci ile 155 bin 39 öğretmen ders başı yapacak.

Okulların başlaması nedeniyle alınacak tedbirler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir başkanlığında AKOM’da yapılan toplantıda görüşüldü. Toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Umum Servis Araçları Odası, İDO A.Ş. ile İBB birimleri İETT, İSPARK A.Ş., Şehir Hatları A.Ş. yöneticileri katıldı.

"TOPLU ULAŞIMI KULLANIN" ÇAĞRISI

Toplantıya katılan uzmanlar, eğitim yılının ilk günlerinde trafikte sorun yaşanmaması için öğrenci ve velilerin toplu taşıma araçlarına yönlendirilmesi kararını aldı. Vatandaşlardan, toplu ulaşım araçlarını kullanmaları ve okul saatlerinde çok gerekmedikçe özel araçla yola çıkmamaları istendi.

TOPLU ULAŞIM SEFERLERİ ARTTIRILACAK

İETT, okulların açılması nedeniyle Pazartesi günü kış tarifesine geçecek. Otobüs ve metrobüs araçları ile seferler arttırılacak. Ayrıca, raylı sistem ve deniz ulaşımına da ek seferler konularak yolcu talepleri karşılanacak. Pazartesi günü, İETT ve Metro İstanbul tarafından gerçekleştirilecek 4 bin 139 ek seferle 500 binin üzerinde aracın trafikten çekilmesi ve ek 763 bin yolcunun toplu ulaşıma yönlendirilmesi hedefleniyor.

SERVİSLER İLK GÜN VELİLERİ DE TAŞIYACAK

İstanbul Umum Servis Araçları Odası, pazartesi günü çocuğunu okula götürmek isteyen velilerin de servislere alınması için mesaj gönderecek. Böylece, vatandaşların okul saatlerinde özel araçlarını kullanmasının önüne geçilecek.

OKUL ÇEVRESİ İSPARK'LAR ÜCRETSİZ OLACAK

İstanbul genelindeki 17 bin servis aracının, öğrenci indirme-bindirme ve parklanma sırasında okul bahçelerini kullanımı için kolaylık sağlanacak. Okulların çevresindeki 118 İSPARK otoparkı, pazartesi günü servis araçlarına ücretsiz hizmet verecek.

'OKUL GEÇİDİ GÖREVLİLERİ'

Okullara bilgilendirme yapılarak, öğrencilerin okul binasına rehber personel ve öğretmenlerden oluşan "Okul Geçidi Görevlileri" kontrolünde girmeleri sağlanacak.

İstanbul’da servis kullanan yaklaşık 300 bin öğrencinin açık adresi ve iletişim bilgisi servis şoförlerine önceden verilecek. Servis araçlarının Şehir Hatları A.Ş. ve İDO A.Ş arabalı vapurlarını kullanması için gerekli yönlendirmeler yapılacak. İBB tarafından verilen Okul Servisi Güzergah Kullanım İzin Belgesi ile Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi olmayan okul servis araçları ve şoförleri, https://tuhim.ibb.gov.tr/ üzerinden kontrol edilecek.

BÜTÜN KURUMLAR TEYAKKUZ HALİNDE OLACAK

AKOM’daki toplantıda alınan kararlar doğrultusunda; İBB, Emniyet ve Jandarma, özellikle okulun ilk günlerinde İstanbul’da trafik akışının sağlanması için koordineli çalışacak. 359 resmi asayiş ekibi, 269 okul kolluk görevlisi, 1117 özel güvenlik görevlisi, 6 bin 787 Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi hizmet verecek.

Trafik güvenliği açısından önem arz eden okul çevrelerinde 71 adet motosikletli ve 102 ekip otosu görev yapacak. Yollarda oluşan maddi hasarlı kazalarda İl Emniyet Müdürlüğü 47 çekici ile anında müdahale edecek. Trafik akışını sağlamak için 442 polis görevlendirilecek. 65 Ekip ve 260 personelden oluşan Mobil Okul Timleri, okul önlerinde ve çevresinde meydana gelebilecek her türlü güvenlik sorununa en seri şekilde müdahale ederek, sorunu yerinde çözüme kavuşturacak. Ana arterlerde ve okul çevrelerinde zabıta ile koordineli olarak trafik yönlendirmesi yapılarak okul çevrelerindeki paklanmalar önlenecek.

İl Jandarma Komutanlığı da yetki alanındaki bölgelerde trafik, emniyet ve asayiş hizmetlerini yerine getirmek üzere Trafik, Asayiş Önleme Müdahale, Suç Önleme ve Araştırma Devriyeleri ile okulların önleri ve yakınlarında tedbir alacak.

İBB TRAFİĞİ AKOM’DAN KOORDİNE EDECEK

İBB bürokratları ile toplantıya katılan kurumların birimleri, okulun ilk günlerinde trafik akışını AKOM’dan koordine edecek. Kameralardan kent içi trafiği izlenerek, tıkanan yollara ilgili birimlerce anında müdahale edilecek. Okul çevrelerinde görevlendirilecek 1500 zabıta trafik akışına yardımcı olacak. Mobil EDS araçları ile sivil trafik ekipleri de yollarda denetim yapacak. Kaza ve yol tıkanması riskine karşı 19 çekici şehrin ana arterlerinde hazır tutulacak. Trafik akışının sağlanması için vatandaşlar internet, sosyal medya ve mobil platformlardan bilgilendirilecek. Vatandaşlar, okulla ilgili talep ve şikayetlerini 153 Beyaz Masa’nın telefon, internet sitesi, mobil uygulaması veya sosyal medya hesapları üzerinden İBB’ye ulaştırabilecek.

"BEN DUYARLI SÜRÜCÜYÜM"

İBB, okul öncesinde İstanbul genelindeki 2 bin 780 okul yaya geçidinde işaretlendirme çalışmasını tamamladı. 1157 yaya geçidi ile hemzemin geçit, "Önce Yaya" yazısı ile boyandı. Sinyal direklerine "Ben Duyarlı Sürücüyüm" levhaları asıldı. Bu levhaların afişleri, okul öncesinde İBB ve diğer kamu kuruluşlarının internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından paylaşılarak veliler ile öğrencilerin bilgilendirilmesi de sağlanacak.

ŞANTİYELER BİR HAFTA KAPANACAK

Şantiyelerde okulların açıldığı hafta çalışma yapılmayacak. Trafiği engelleyecek tüm hususlar ortadan kaldırılıp, çalışmalar daha sonra kademeli olarak başlatılacak. Mevcut çalışmaların okul açılış gününden önce bitirilmesi sağlanacak.

9 EYLÜL İÇİN 'ÜCRETSİZ ULAŞIM' KARARI ALINMIŞTI

İBB Meclisi, Temmuz ayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında yaptığı toplantıda, resmi ve dini bayramlarla birlikte okulların açılacağı ilk gün toplu ulaşımın ücretsiz hizmet vermesi kararını da almıştı. Karara göre, 9 Eylül Pazartesi günü 06.00-14.00 saatleri arasında elektronik bilet entegrasyonuna dahil olan otobüs, metrobüs, raylı sistem ve denizyolu araçları ücretsiz hizmet verecek.