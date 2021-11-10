İstanbul Tiyatro Festivali'nde bu hafta

· GABRİEL’İN DÜŞÜ / 10 Kasım 20.00 / Alan Kadıköy

Gabriel’in Düşü, Midilli Adası’nda geçen, coğrafyanın farklı noktalarından yola çıkmış olsalar da; birbirlerine hem çok uzak hem de çok yakın hikâyeleri olan üç çiftin yaşadıklarını içeren bir tanıklığa davet ediyor izleyicileri. Ortadoğu-Ege hattında, aynı zaman diliminde, ayrı hayatlar süren karakterlerin, Midilli’de geçirdikleri birkaç güne odaklanan oyunda, seyirci; altı insanın birbirlerinin kişisel hikâyeleri üzerinde yarattığı kelebek etkisiyle baş başa kalacak. Sema Elcim’in yazdığı, Ahmet Sami Özbudak’ın yönettiği oyunda, Ayşegül Tekin, Banu Çiçek, Batur Belirdi, Burak Tamdoğan, Çiçek Dilligil, Doğu Can, Ersin Umut Güler ve Kerem Pilavcı rol alıyor.

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· KOLEKSİYONCU / 10 & 11 Kasım 20.00 / Profilo Kültür Merkezi Batı Sahne

Koleksiyoncu, 20’li yaşlarının sonundaki Frederick Clegg’in genç ve güzel, sanat öğrencisi Miranda’yı alıkoyarak adım adım ilerleyen bir psikolojik ve fiziksel şiddete maruz bırakışını, seyirciyi de bu tehlikeli oyuna ortak ederek anlatıyor. İngiliz edebiyatçı John Fowles’un çarpıcı romanından, Mark Healy tarafından sahneye uyarlanan oyun; tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi “sessiz kalarak suça ortak olanlara” dikkat çekiyor. Eyüp Emre Uçaray’ın yönettiği, İlyas Özçakır ve Ayfer Tokatlı’nın oynadığı oyun, tarihten günümüze süregelmiş olan sınıflar arası çatışmanın ve insanın sahip olma arzusunun yarattığı yıkım üzerinden, kadın-erkek ilişkisi motifiyle, seyircisini katmanlı bir tartışmaya davet ediyor.

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· VİŞNE BAHÇESİ / 12 Kasım 20.00 / 13 Kasım 15.00 / DasDas

Çehov’un son oyunu Vişne Bahçesi, 19. yüzyıl Rusya’sında, toprak sahibi bir aile ekseninde; farklı dönemlerdeki seyirciyi kendi hayatlarına bakmaya davet eden güçlü ama yalın bir klasik. İnsan ve yaşam gerçeğinin tüm sadeliğiyle aktarıldığı oyunda; hüzün ve mutluluk, aşk ve keder, komedi ve yıkım iç içe... Mehmet Birkiye’nin yönettiği oyunda Esra Bezen Bilgin, Sezen Düzakar Çetindaş, Ezgi Özbalı, Nuri Karadeniz, Fatih Sevdi, Başar Alemdar, Bülent Baytar, Seda Güven Şahin, Emre Işık, Zeynep Özan Topçu, Cüneyt Gürbüz, İlker Bağlam, Duygu Mine Özcan, Tunç Efe, Sarper Saydam, Zeynep Dilara Saydam, Nursel Çeliktürk, Semih Eraslan ve Cansu Mengüç rol alıyor.

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· MİTOLOJİK HİKÂYELER 1 & 2 / 13 & 14 Kasım 11.00, 13.00 / Yapı Kredi bomontiada

İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları kapsamında, çocuklara, gençlere ve ailelere yönelik farklı sanat disiplinlerinde fiziki/çevrimiçi atölye ve içerikler sunan, kültürel etkinliklere erişimi kısıtlı grupların katılımına yönelik projeler geliştiren İKSV Alt Kat, festival kapsamında 7-12 yaş grubundaki çocuklara yönelik yeni bir yapım sunuyor. İKSV Alt Kat’ın, Paribu sponsorluğunda ve Ani Haddeler (Anuşka’nın Atölyesi) ile ortaklaşa hazırladığı Mitolojik Hikâyeler 1 ve 2, altı bölümden oluşan ve iki güne yayılan bir kuklalı oyun serisi. Her bölümde farklı bir mitin anlatılacağı Mitolojik Hikâyeler’in ana karakteri ve anlatıcısı ise kukla Afrodit. Her bölümde ekibe katılacak Demet Evgar, KeKeÇa, Gülinler, Gökçe ÇeÇe Gürçay, Serkan Keskin ve Tuluğ Tırpan gibi farklı konuk sanatçılarla sahnelenecek gösterilerin ardından çocuklara yönelik ücretsiz Beden Müziği Atölyesi ve Kukla/Drama Atölyesi de düzenlenecek. Mitolojik Hikâyeler 1 13 Kasım Cumartesi 11.00 ve 13.00’te; Mitolojik Hikâyeler 2 ise 14 Kasım Pazar 11.00 ve 13.00’te Yapı Kredi bomontiada’da.

Festivalin çevrimiçi programında yer alan gösterimler, 20 Kasım’a kadar tüm Türkiye’den, passostudio.com adresi üzerinden izlenebiliyor.