TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura sürecinde sona gelindi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ İstanbul kura takvimini duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından, İstanbul TOKİ kura çekim tarihi kent sakinleri tarafından mercek altına alındı. Kura çekiminin ardından hak sahipleri, kura sonuçlarını TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden ve e-Devlet sistemi aracılığıyla T.C. kimlik numaraları ile sorgulayabilecek. TOKİ İstanbul projesinde 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL aylık taksiti ise 7 bin 313 TL olarak belirlendi.
İstanbul genelinde 100 bin konutun inşa edileceği proje ile 1+1, 2+1 konular için hak sahipleri, kura sonuçlarının ardından isim listesi ile duyurulacak. Konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade seçeneği ile hak sahipleri ile buluşacak. Noter huzurunda canlı yayında açıklanacak kura çekimi öncesinde, TOKİ İstanbul projesi kapsamında başvurusu kabul edilen ve rededilenler isim listesi açıklandı.
TOKİ İSTANBUL KURASI NE ZAMAN?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ İstanbul kura çekiminin 25 Nisan Cumartesi günü yapılacağını açıkladı.
TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER AÇIKLANDI
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden İstanbul'da konut başvurusu reddedilenlerin isim listesini paylaştı.
Listede yer alan adaylar, başvuru şartlarını sağlamadığı için kuraya katılamayacak.
TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BELLİ OLDU
İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konut için şehit ailesi, gazi, emekli, engelli, genç, üç çocuk ve üzeri aile ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.
Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, kura çekimine katılmaya hak kazandı.
TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ İstanbul kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.
Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.
Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.
İSTANBUL ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.