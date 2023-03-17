TOKİ Tuzla kuraç sorgulama ekranı... TOKİ sosyal konut projesinde heyecan bu kez İstanbul'da yaşanıyor. TOKİ İstanbul Tuzla'da 16 - 29 Mart arasında yapılacak çekilişler ile 20 bin 920 konutu hak sahibi belirlenecek. İşte TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi sonuçları ile nihai isim listesi sorgulama ve canlı yayın izleme ekranı...