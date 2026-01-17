İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesilecek! 17 Ocak 2026 İstanbul'da hangi ilçelerde saat kaça kadar elektrik yok?
BEDAŞ, 17 Ocak 2026 Cumartesi günü Silivri, Sarıyer, Küçükçekmece, Güngören, Gaziosmanpaşa, Fatih, Eyüpsultan, Esenyurt, Esenler, Beylikdüzü, Bayrampaşa, Başakşehir, Bahçelievler, Bağcılar ve Avcılar'da olmak üzere toplamda 15 ilçede ve buna bağlı mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Sabah saatlerinde başlayacak kesinti, bazı yerlerde akşam saatlerine kadar sürecek. İşte, 17 Ocak 2026 Cumartesi İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak yerler
BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, 17 Ocak 2026 Cumartesi günü İstanbul’da Silivri, Sarıyer, Küçükçekmece, Güngören, Gaziosmanpaşa, Fatih, Eyüpsultan, Esenyurt, Esenler, Beylikdüzü, Bayrampaşa, Başakşehir, Bahçelievler, Bağcılar ve Avcılar olmak üzere 15 ilçede ve bu ilçelere bağlı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacak. İşte, 17 Ocak 2026 Cumartesi günü İstanbul’da elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler…