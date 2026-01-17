Habertürk
        İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesilecek! 17 Ocak 2026 İstanbul'da hangi ilçelerde saat kaça kadar elektrik yok?

        İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesilecek! 17 Ocak 2026 İstanbul'da hangi ilçelerde saat kaça kadar elektrik yok?

        BEDAŞ, 17 Ocak 2026 Cumartesi günü Silivri, Sarıyer, Küçükçekmece, Güngören, Gaziosmanpaşa, Fatih, Eyüpsultan, Esenyurt, Esenler, Beylikdüzü, Bayrampaşa, Başakşehir, Bahçelievler, Bağcılar ve Avcılar'da olmak üzere toplamda 15 ilçede ve buna bağlı mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Sabah saatlerinde başlayacak kesinti, bazı yerlerde akşam saatlerine kadar sürecek. İşte, 17 Ocak 2026 Cumartesi İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak yerler

        Giriş: 17.01.2026 - 08:39 Güncelleme: 17.01.2026 - 08:39
        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
