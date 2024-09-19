İstanbul'un 3 ilçesinde 19 saat su kesintisi (İstanbul'da Hangi ilçelerde sular kesilecek?) İSKİ'den İstanbul'un 3 ilçesi için su kesintisi açıklaması geldi. İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz'un bazı mahallelerine yarın saat 14.00'ten itibaren 21 Eylül Cumartesi günü saat 09.00'a kadar 19 saat süreyle su verilemeyecek.

Anadolu Ajansı Giriş: 19.09.2024 - 15:10 Güncelleme: 19.09.2024 - 15:11 facebook

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