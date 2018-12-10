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İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, paleolitik döneme ait 400 bin yıllık yaşam izinin bulunduğu Yarımburgaz Mağaraları'nın olduğu bölgede definecilerin kazı yaptığını tespit etti.

KRAL MEZARINA 150 METRELİK TÜNEL KAZMIŞLAR

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ınhaberine göre gece yarısı düzenlenen operasyonda, jeneratör döşeyerek kazma ve küreklerle tünel kazan 4 defineci Suçüstü yakalandı. Definecilerin bölgedeki bir kral mezarını ulaşmak için yaklaşık 150 metrelik bir tünel kazdıkları tespit edildi.

400 BİN YILLIK YAŞAM İZLERİ VAR

Yarımburgaz Mağaraları'nda yapılan arkeolojik kazılarda, Avrupalıların atalarının ilk yerleşim yeri olduğu, 400 bin yıllık Paleolitik döneme ait kalıntılar bulundu. Yarımburgaz Mağaraları'nın olduğu bölge 2001 yılında 1. Derece Arkeolojik, Doğal Sit alanı ilan edildi.

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