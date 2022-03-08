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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'un 5 ilçesinde 'torbacı' baskını
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İstanbul'un 5 ilçesinde 'torbacı' baskını: Gözaltılar var

İstanbul'da, 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 5 ilçede gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı

İstanbul'un 5 ilçesinde 'torbacı' baskını
İstanbul'un 5 ilçesinde 'torbacı' baskını
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AA

İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, kent genelinde önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Pendik, Tuzla, Kartal, Maltepe ve Eyüpsultan ilçelerinde 25 adrese şafak operasyonu yaptı. Eş zamanlı operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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