        Haberler Bilgi Gündem İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi! BEDAŞ duyurdu: 3 Şubat 2026 Salı İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak?

        İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi! 3 Şubat 2026 İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) İstanbul'da 3 Şubat Salı günü birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı. Kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalle bilgileri de paylaşıldı. Bilindiği gibi, İstanbul Avrupa Yakası elektrik kesintisi duyuruları BEDAŞ tarafından günlük olarak yayınlanıyor. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2026 - 23:06 Güncelleme: 02.02.2026 - 23:06
