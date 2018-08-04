İstanbul'un en iyi hamburger mekanları!

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BALDIR SİRKECİ

Baldır Sirkeci'yi sanırım bilmeyen yoktur. Her ne kadar efsane etleriyle ön plana çıkmış olsa da burada yiyeceğiniz Baldır Burger de unutulacak türden değil. Yumuşacık özel ekmeği ve enfes köftesiyle Bazdır Burger, sizi kendine aşık edecek.