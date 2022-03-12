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İstanbul'un en soğuk kışlarından kareler

Türkiye'yi etkisi altına alan Aybar kar yağışı İstanbul'da etkisini hafta sonu da devam ettiriyor. Aybar ile birlikte akıllara 1954 ve 1987 kışları geliyor. İşte İstanbul'un en soğuk kışlarından kareler

  • 01
    İstanbul'un en soğuk kışlarından kareler

    Sibirya üzerinden Türkiye'yi etkisi altına alan Aybar, kar yağışını da beraberinde getirdi. Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre, kar yağışının İstanbul'da pazar gününe kadar devam edeceği belirtildi... Mart ayındaki beklenmedik bu yağış, akıllara 1987 kışını getirdi. Zira 4 Mart 1987'de İstanbul'da yağmaya başlayan kar haftalarca yerden kalkmamış hatta kar kalınlığı tabiri caizse "insan boyunu" aşmıştı.
  • 02
    İstanbul'un en soğuk kışlarından kareler

    4 ile 14 Mart arasında etkili olan bu kar fırtınası İstanbul'da tüm yaşamı durdurmuştu. Direkt olarak Balkanlar'dan gelen kar yüksek kesimlerde 4 metreyi geçmişti. Hiç kimsenin beklemediği bu fırtına İstanbul'a bir gecede gelmiş ve hava sıcaklığını 9 dereceden -4'e kadar düşürmüştü.
  • 03
    İstanbul'un en soğuk kışlarından kareler

    AA'nın arşiv görüntülerine göre bu fotoğrafta Eminönü ve çevresi görülüyor.
  • 04
    İstanbul'un en soğuk kışlarından kareler

    Bu karede ise Cağaloğlu ve çevresi kayıt altına alınmış.
  • 05
    İstanbul'un en soğuk kışlarından kareler

    Cağaloğlu'ndan bir başka fotoğraf! 
  • 06
    İstanbul'un en soğuk kışlarından kareler

    Süleyman Seba (sol 2), İnönü Stadyumu'nda kar temizleme çalışmalarına katılırken kaydedilmiş.

     
  • 07
    İstanbul'un en soğuk kışlarından kareler

    Fotoğrafta Ali Sami Yen Stadyumu'ndaki kar temizleme çalışmaları görülüyor.
  • 08
    İstanbul'un en soğuk kışlarından kareler

    Ali Sami Yen Stadyumu'ndaki kar temizleme çalışmalarından bir kare!

     
  • 09
    İstanbul'un en soğuk kışlarından kareler

    Ali Sami Yen Stadyumu'ndan başka bir kare!
  • 10
    İstanbul'un en soğuk kışlarından kareler

    23 Şubat 1954'e gidildiğinde ise gazeteler, İstanbul Boğazı'nı donduran kışı yazmıştı.
  • 11
    İstanbul'un en soğuk kışlarından kareler

    Ancak ertesin gün olacakları kimse tahmin etmemişti.
  • 12
    İstanbul'un en soğuk kışlarından kareler

    24 Şubat'ta Romanya'dan Karadeniz'e dökülen Tuna Nehri'den koparak gelen buzlar, Boğaz'ın girişini kaplamıştı.

     
  • 13
    İstanbul'un en soğuk kışlarından kareler

    500 metrekarelik alanı kaplayan buz parçaları aynı akşam Boğaz'dan içeri girmeye başlamıştı.
  • 14
    İstanbul'un en soğuk kışlarından kareler

    Önce Tarabya koyu, gece yarısına doğru Kanlıca, Anadolu Hisarı ve Kandilli açıkları buzlarla dolmuştu.
  • 15
    İstanbul'un en soğuk kışlarından kareler

    Boğaz'daki vapur seferleri iptal edilmişti.
  • 16
    İstanbul'un en soğuk kışlarından kareler

    Günler geçtikçe buzlar ilerlemiş; Üsküdar, Haydarpaşa derken Marmara Denizi’ne geçmeye başlamıştı.

     
  • 17
    İstanbul'un en soğuk kışlarından kareler

    Buzların üstüne çıkmak yasaklanmıştı.
  • 18
    İstanbul'un en soğuk kışlarından kareler

    İstanbul halkı kıyılarda toplanmış, bol bol hatıra fotoğrafı çektirmişti.
  • 19
    İstanbul'un en soğuk kışlarından kareler

    Daha cesur olanlar ise buzların üstüne çıkmışlardı.
  • 20
    İstanbul'un en soğuk kışlarından kareler

    6 Mart’ta havaların ısınmasıyla buzlar erimeye başlamıştı. 
  • 21
    İstanbul'un en soğuk kışlarından kareler

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.'nin yayımladığı Kar Kış İstanbul adlı kitaptan bir kare...
  • 22
    İstanbul'un en soğuk kışlarından kareler

    Kitaptaki bu fotoğrafta Tuna Nehri'nden kopan buz kütlelerinin Boğaz'ı doldurduğu görülüyor.
  • 23
    İstanbul'un en soğuk kışlarından kareler

    Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık ve Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi Sanat Galerisi (CKM) işbirliğiyle 2015 yılında hazırlanan İstanbul Kış Günlüğü Sergisi'nden kareler de İstanbul'un dondurucu soğuklarını aktarmıştı.
  • 24
    İstanbul'un en soğuk kışlarından kareler

    Fotoğraf tarihçisi ve koleksiyoncusu Cengiz Kahraman'ın Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan İstanbul Kış Günlüğü kitabından esinlenerek hazırlanan sergide 1929 ve 1954 kışları anlatılmıştı. 

     
  • 25
    İstanbul'un en soğuk kışlarından kareler

    Sergiyle İstanbul'un binbir yüzünden biri gözler önüne serilmişti. 

     
  • 26
    İstanbul'un en soğuk kışlarından kareler

    "İstanbul Boğazı dondu, Sarayburnu’ndan Üsküdar’a yürüyerek geçenler oldu" efsanesini belgeleyen basın fotoğrafları, şipşak hatıralar, dönemin profesyonel ve amatör fotoğrafçılarının çektiği siyah beyaz kareler, bu sergiyle izleyiciyi bir kentin tarihine davet etmişti. 
  • 27
    İstanbul'un en soğuk kışlarından kareler

    Sergide, İstanbul manzaraları, iskelelerdeki yolcuların telaşı, mavnalar, tekneler ve yük gemilerinin kışla mücadelesi, sanat eseri gibi ve film karelerini andıran büyüleyici fotoğraflar da yer almıştı.
  • 28
    İstanbul'un en soğuk kışlarından kareler

    Sergideki bazı kareler şöyleydi: 

     
  • 29
    İstanbul'un en soğuk kışlarından kareler
  • 30
    İstanbul'un en soğuk kışlarından kareler

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