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İstanbul'un göbeğinde aşırı sürat yapan sürücü genç kıza çarpıp olay yerinden kaçtı

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İstanbul Şişli’de trafik ışıklarında genç kıza çarpıp kaçan sürücü polis tarafından yakalandı. Kaza anı ise güvenlik kamera kayıtlarına saniye saniye kaydedildi. Aracın çarptığı genç kız yoğun bakımda...

İstanbul

Olay dün Şişli Büyükdere Caddesi’nde saat 17:05 sıralarında meydana geldi. Esentepe’de aşırı sürat yapan bir araç, trafik ışıklarında 3 arkadaşıyla karşıya geçmekte olan 22 yaşındaki İrem Uzel’e çarptı.



Olay anı güvenlik kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre ileri fırlayan genç kızın yardımına çevredekiler koştu.  Olay yerinden acil 112 aranarak  ambulans çağrıldı.  Kaza mahalline gelen ambulans, yaralanan genç kızı hastaneye kaldırdı. Genç kız yoğun bakıma alınırken, kazayı yapan sürücü olay yerinden hızla kaçtı.

SÜRÜCÜ YAKALANDI

Olayın ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sivil Trafik Ekipleri şüpheli aracı tespit etti. Aracı bir otoparkta park edilmiş halde bulan polis otomobili çektirdi.  Genç kıza çarptığı tespit edilen sürücü S.H. yakalanarak gözaltına alındı. Trafik ekiplerince sürücü S.H.’ye“ Görevli memurun uyarı işaretleri uymamak”, “ Trafiği aksatacak şekilde şerit değiştirmek” ve “Yetkililer gelinceye kadar veya bunların iznini almadan kaza yerinden ayrılmak” suçlarından toplam 705 TL para cezası kesildi.

ADLI İŞLEM YAPILACAK

Trafikle ilgili cezası yazılan sürücü adli işlem yapılmak üzere Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen İrem Uzel’in tedavisi sürdüğü ve yoğun bakımda olduğu belirlendi.

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