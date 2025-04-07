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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'un göbeğindeki inanılmaz ölümde karar çıktı! Caddede yürürken başına cam düştü! | SON HABERLER! | Son dakika haberleri

        İstanbul'un göbeğindeki inanılmaz ölümde karar çıktı!

        İstanbul Şişli'de 5 yıl önce caddede yürüyen 19 yaşındaki Şerafettin Özevin'in üzerine 10 katlı bir otelin çatı katındaki pencere camı düştü. Feci kazada genç hayatını kaybederken açılan ceza davasında karar açıklandı. Aile bu kez camın montajını yapanlar, otel sahipleri ve işletmeciye tazminat davası açtı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 12:31 Güncelleme: 07.04.2025 - 12:46
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        İstanbul'un göbeğindeki inanılmaz ölümde karar çıktı!
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        Şişli'de 10 katlı otelin çatı katındaki pencere camının başına düşmesi sonucu hayatını kaybeden Şerafettin Özevin'in (19) ailesi, ceza davasının ardından camın montajını yapanlar, otel sahipleri ve işletmecisine 620 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açtı.

        DHA'nın haberine göre olay 3 Eylül 2020 yılında meydana geldi. Para bozdurmak için çalıştığı eczaneden çıkan Şerafettin Özevin, caddede yürüdüğü sırada 10 katlı otelin çatı katındaki pencerenin camı üstüne düştü.

        30 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

        Yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen camın başına isabet etmesiyle ağır yaralanan Özevin, 9 gün sonra hayatını kaybetti. Şerafettin Özevin'in ailesi, olayın ardından sorumlular hakkında dava açtı.

        2 KİŞİYE CEZA VERİLDİ

        Cam takma işlemini gerçekleştiren Burhan Ertekin ile Çetin Başkabak hakkında, 'taksirle bir kişinin ölümüne sebep olma' suçundan ceza verildi.

        TAZMİNAT DAVASI AÇTILAR

        Şerafettin Özevin'in ailesi, ceza davasının ardından oğullarının ölümünden sorumlu olduğunu belirttikleri cam takma işini üstlenen Meliha Ertekin, Burhan Ertekin ve Çetin Başkabak ile kazanın gerçekleştiği otel sahibi ve işletmecisi Mehri Moazzenkhoshelhan hakkında 620 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açtı.

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        #haberler
        #Şerafettin Özevin
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