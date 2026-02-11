Canlı
        Haberler Gündem Güncel İstanbul'un göbeğinde yaşandı! Trafiği kapatıp aracında dans etti! | Son dakika haberleri

        İstanbul'un göbeğinde yaşandı! Trafiği kapatıp aracında dans etti!

        İstanbul Bebek'te aracıyla yolda ilerleyen Gizem K., bir anda caddede durarak trafiği kapattı. Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen gitmeyen ve aracından da inmeyen genç kadın dans etmeye başladı. Ekiplerin gelmesinin ardından araçtan inerek kaçmak isteyen Gizem K., polis tarafından gözaltına alındı. Bipolar bozukluğu olduğu öğrenilen genç kadın hastaneye kaldırıldı

        Giriş: 11.02.2026 - 12:15 Güncelleme: 11.02.2026 - 12:15
        Trafiği kapatıp aracında dans etti!
        Bebek'te aracıyla yolda ilerleyen Gizem K. (29), bir anda caddede durarak trafiği kapattı. Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen gitmeyen ve aracından da inmeyen kadın dans etmeye başladı.

        DHA'nın haberine göre kornaya basıp ruj süren kadın, çekici ve itfaiye ekibi gelince araçtan inerek kaçmak istedi.

        Kadın polis tarafından gözaltına alındı ardından da savcılık kararıyla Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi yatırıldı. Bipolar bozukluğu olduğu öğrenilen kadının ilaçlarını almadığı zaman bu şekilde davranışlar sergilediği öğrenildi.

        Olay, saat 15.00 sıralarında Beşiktaş Bebek’te meydana geldi. İddiaya göre 31 AB 333 plakalı aracıyla yolda seyreden Gizem K., caddede aracıyla durarak trafiği kapattı. Polis uyarılarına rağmen yolda ilerlemeyen sürücünün aşağı inmesini istedi. Ancak araçtan inmeyen kadın içeride dans etmeye başladı. Uzun süre kornaya basıp ruj süren kadın olay yerine çekici ve itfaiye ekibi gelince araçtan inerek kaçmak istedi.

        HASTANEYE YATIRILDI

        Kadın sürücü kaçmak istediği sırada polis tarafından gözaltına alındı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olayın ardından emniyete götürülen kadın işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık kararıyla Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yatırıldı. Kadının ailesinin emniyette verdiği ifadede bipolar bozukluğu olduğu ve ilaçlarını almadığında böyle davranışlar sergilediğini söylediği öğrenildi.

