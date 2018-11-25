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İstanbul'un ilçelerinde sürpriz adaylar

AK Parti'nin de CHP'nin de İstanbul büyükşehir belediye başkanı adayları merakla beklenirken İstanbul ilçelerinde adaylar netleşmeye başladı. Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan, AK Parti ve CHP'deki sürpriz adayları yazdı...

25.11.2018 - 09:41 | Güncelleme: HABERTURK.COM

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün, 40 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Çok büyük bir ihtimalle de salı günkü TBMM grup toplantısında İstanbul, Ankara ve İzmir’in büyükşehir belediye başkan adayları açıklanacak. AK Parti’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı merakla beklenirken İstanbul ilçelerinde de adaylar büyük ölçüde netleşti. AK Parti’nin ilçe belediye başkanları listesinde sürpriz isimler var.

Örneğin TOKİ Başkanı Ergün Turan’ın Fatih’ten, KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım’ın Ümraniye’den aday gösterileceği kulislere yansıyor. Bakırköy’ün eski Belediye Başkanı Ali Talip Özdemir’in de AK Parti listesinde Bakırköy’den aday olduğu yönünde bilgiler var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın Beylikdüzü’nden aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılırken Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın da Sarıyer’den aday olması bekleniyor. Yine kulislere yansıyan bilgilere göre Sancaktepe, Zeytinburnu ve Kağıthane belediye başkanları da başka bir ilçeden aday gösterilecek.

ŞİŞLİ NE SARIGÜL’E NE İNÖNÜ’YE

Mustafa Sarıgül

Hayri İnönü

CHP’de ise İstanbul büyükşehir belediyesi için henüz karar verilmemiş gibi görünüyor. Muharrem İnce’yle birlikte Gürsel Tekin ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adı da adaylar arasında geçiyor. Hatta Genel Merkez’in İmamoğlu’na daha yakın olduğu konuşuluyor. CHP’nin İstanbul ilçelerinde de adayları henüz net değil. CHP’nin İstanbul’daki mevcut 14 ilçe belediye başkanının önemli bir kısmında değişikliğe gideceği konuşuluyor.

CHP’deki en büyük sürpriz Şişli’yle ilgili… Bu önemli kulis bilgisine göre; Mustafa Sarıgül de Hayri İnönü de aday gösterilmeyecek, Şişli için sürpriz bir isim aday gösterilecek. Sarıgül’ün Eyüp için ikna edilmeye çalışıldığı fakat ‘Şişli’den başka yere gitmem’ dediği de yine kulislere yansıyan bir bilgi. Sarıgül’ün eğer CHP’den Şişli adayı yapılmazsa DSP’den aday olması bekleniyor. Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü’nün de Adalar’dan aday olması netleşmiş gibi. CHP’nin Beşiktaş, Avcılar ve Beyoğlu için adayları henüz belli değil. Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli’nin aday gösterilmeyeceği bilgisi var fakat kimin aday gösterileceği bilinmiyor. Mahmut Tanal, Akif Hamzaçebi, Mehmet Bekaroğlu gibi isimlerin ise AK Parti’nin elinde olan belediyelerden aday gösterilmesi düşünülüyor.

İŞTE KULİSLERE YANSIYAN İSTANBUL İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

TOKİ Başkanı Ergün Turan

 

KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım

Ali Talip Özdemir

 

AK PARTİ 

ADALAR

ÖZLEM ÖZTEKİN VURAL - İLÇE BAŞKANI - AVUKAT

 

ARNAVUTKÖY

AHMET HAŞİM BALTACI - ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANI

 

ATAŞEHİR

İSMAİL ERDEM - SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANI

 

AVCILAR

İBRAHİM ULUSOY - AVCILAR MURAT KÖLÜK DEVLET HASTANESİNDE BAŞHEKİM

 

BAĞCILAR

LOKMAN ÇAĞRICI - BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANI

 

BAHÇELİEVLER

HAKAN BAHADIR - İSTANBUL İL BAŞKAN YARDIMCISI - DOKTOR

 

BAKIRKÖY

ALİ TALİP ÖZDEMİR - ESKİ ÇEVRE BAKANI – ESKİ BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANI

 

BAŞAKŞEHİR

YASİN KARTOĞLU - BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

 

BAYRAMPAŞA

ATİLLA AYDINER - BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANI

 

EYÜPSULTAN

DENİZ KÖKEN - GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETERİ

 

FATİH

ERGÜN TURAN - TOKİ BAŞKANI - MÜHENDİS

 

GÜNGÖREN

BÜNYAMİN DEMİR - İL BAŞKAN YARDIMCISI - MİMAR

 

SULTANBEYLİ

MEHMET ÇON - BELEDİYE MECLİS ÜYESİ- MÜHENDİS

 

ÜSKÜDAR

HİLMİ TÜRKMEN - ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI

 

ZEYTİNBURNU

ÖMER ARISOY - KÜLTÜR ve TURİZM BAKAN YARDIMCISI

 

ÜMRANİYE

İSMET YILDIRIM - KİPTAŞ GENEL MÜDÜRÜ

 

BEYOĞLU

HAYDAR ALİ YILMAZ - 26. DÖNEM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ

 

ÇATALCA

MESUT ÜNER - ÇATALCA İLÇE BAŞKANI - MİMAR

 

KADIKÖY

ÖZGÜL ÖZKAN YILMAZ - İSTANBUL KALKINMA AJANSI - GENEL SEKRETERİ

 

BEYLİKDÜZÜ

MEVLÜT UYSAL - İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

 

BÜYÜKÇEKMECE

VELİTTİN KÜÇÜK - 2009 MHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYI - İŞADAMI

 

ŞİLE

CAN TABAKOĞLU - ŞİLE BELEDİYE BAŞKANI

 

KÂĞITHANE

MEVLÜT ÖZTEKİN - İLÇE BAŞKANI - MÜHENDİS

 

MALTEPE

KADEM EKŞİ - JEOFİZİK MÜHENDİSİ-İŞ ADAMI

 

PENDİK

AHMET CİN - İL BAŞKAN YARDIMCISI

 

SANCAKTEPE

FAZLI KILIÇ - KÂĞITHANE BELEDİYE BAŞKANI

 

SARIYER

AHMET MİSBAH DEMİRCAN - BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI

 

BEYKOZ

MURAT AYDIN - ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANI

 

ÇEKMEKÖY

AHMET POYRAZ - ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANI

 

ESENLER

MEHMET TEVFİK GÖKSU - ESENLER BELEDİYE BAŞKANI​

 

ESENYURT

AZMİ EKİNCİ - 26. DÖNEM MİLLETVEKİLİ

 

SULTANGAZİ

CAHİT ALTUNAY - SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI

 

ŞİŞLİ

ÖMER FUAT GÜNDAY - ŞİŞLİ İLÇE BAŞKANI

 

TUZLA

ŞADİ YAZICI - TUZLA BELEDİYE BAŞKANI

 

Mahmut Tanal

 

CHP

ADALAR

HAYRİ İNÖNÜ - ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANI

 

ATAŞEHİR

BATTAL İLGEZDİ - GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

 

BAKIRKÖY

BÜLENT KERİMOĞLU - BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANI

 

BEYKOZ

AKİF HAMZAÇEBİ - CHP GENEL SEKRETERİ

 

BÜYÜKÇEKMECE

HASAN AKGÜN - BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI

 

ÇATALCA

CEM KARA - ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANI

 

KADIKÖY

ŞERDİL DARA ODABAŞI YA DA SUNAY AKIN

 

KÜÇÜKÇEKMECE

BİHLUN TAMAYLIGİL - 26. DÖNEM MİLLETVEKİLİ

 

KARTAL

ALTINOK ÖZ - KARTAL BELEDİYE BAŞKANI

 

MALTEPE

ALİ KILIÇ - MALTEPE BELEDİYE BAŞKANI

 

SARIYER

ŞÜKRÜ GENÇ - SARIYER BELEDİYE BAŞKANI

 

SULTANBEYLİ

MAHMUT TANAL - İSTANBUL MİLLETVEKİLİ

 

SİLİVRİ

ÖZCAN IŞIKLAR - SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANI

 

ÜMRANİYE

MEHMET BEKAROĞLU - İSTANBUL MİLLETVEKİLİ

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