Cumhurbaşkanı Erdoğan dün, 40 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Çok büyük bir ihtimalle de salı günkü TBMM grup toplantısında İstanbul, Ankara ve İzmir’in büyükşehir belediye başkan adayları açıklanacak. AK Parti’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı merakla beklenirken İstanbul ilçelerinde de adaylar büyük ölçüde netleşti. AK Parti’nin ilçe belediye başkanları listesinde sürpriz isimler var.
Örneğin TOKİ Başkanı Ergün Turan’ın Fatih’ten, KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım’ın Ümraniye’den aday gösterileceği kulislere yansıyor. Bakırköy’ün eski Belediye Başkanı Ali Talip Özdemir’in de AK Parti listesinde Bakırköy’den aday olduğu yönünde bilgiler var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın Beylikdüzü’nden aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılırken Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın da Sarıyer’den aday olması bekleniyor. Yine kulislere yansıyan bilgilere göre Sancaktepe, Zeytinburnu ve Kağıthane belediye başkanları da başka bir ilçeden aday gösterilecek.
ŞİŞLİ NE SARIGÜL’E NE İNÖNÜ’YE
Mustafa Sarıgül
Hayri İnönü
CHP’de ise İstanbul büyükşehir belediyesi için henüz karar verilmemiş gibi görünüyor. Muharrem İnce’yle birlikte Gürsel Tekin ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adı da adaylar arasında geçiyor. Hatta Genel Merkez’in İmamoğlu’na daha yakın olduğu konuşuluyor. CHP’nin İstanbul ilçelerinde de adayları henüz net değil. CHP’nin İstanbul’daki mevcut 14 ilçe belediye başkanının önemli bir kısmında değişikliğe gideceği konuşuluyor.
CHP’deki en büyük sürpriz Şişli’yle ilgili… Bu önemli kulis bilgisine göre; Mustafa Sarıgül de Hayri İnönü de aday gösterilmeyecek, Şişli için sürpriz bir isim aday gösterilecek. Sarıgül’ün Eyüp için ikna edilmeye çalışıldığı fakat ‘Şişli’den başka yere gitmem’ dediği de yine kulislere yansıyan bir bilgi. Sarıgül’ün eğer CHP’den Şişli adayı yapılmazsa DSP’den aday olması bekleniyor. Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü’nün de Adalar’dan aday olması netleşmiş gibi. CHP’nin Beşiktaş, Avcılar ve Beyoğlu için adayları henüz belli değil. Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli’nin aday gösterilmeyeceği bilgisi var fakat kimin aday gösterileceği bilinmiyor. Mahmut Tanal, Akif Hamzaçebi, Mehmet Bekaroğlu gibi isimlerin ise AK Parti’nin elinde olan belediyelerden aday gösterilmesi düşünülüyor.
İŞTE KULİSLERE YANSIYAN İSTANBUL İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
TOKİ Başkanı Ergün Turan
KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım
Ali Talip Özdemir
AK PARTİ
ADALAR
ÖZLEM ÖZTEKİN VURAL - İLÇE BAŞKANI - AVUKAT
ARNAVUTKÖY
AHMET HAŞİM BALTACI - ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANI
ATAŞEHİR
İSMAİL ERDEM - SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANI
AVCILAR
İBRAHİM ULUSOY - AVCILAR MURAT KÖLÜK DEVLET HASTANESİNDE BAŞHEKİM
BAĞCILAR
LOKMAN ÇAĞRICI - BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANI
BAHÇELİEVLER
HAKAN BAHADIR - İSTANBUL İL BAŞKAN YARDIMCISI - DOKTOR
BAKIRKÖY
ALİ TALİP ÖZDEMİR - ESKİ ÇEVRE BAKANI – ESKİ BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANI
BAŞAKŞEHİR
YASİN KARTOĞLU - BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
BAYRAMPAŞA
ATİLLA AYDINER - BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANI
EYÜPSULTAN
DENİZ KÖKEN - GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETERİ
FATİH
ERGÜN TURAN - TOKİ BAŞKANI - MÜHENDİS
GÜNGÖREN
BÜNYAMİN DEMİR - İL BAŞKAN YARDIMCISI - MİMAR
SULTANBEYLİ
MEHMET ÇON - BELEDİYE MECLİS ÜYESİ- MÜHENDİS
ÜSKÜDAR
HİLMİ TÜRKMEN - ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI
ZEYTİNBURNU
ÖMER ARISOY - KÜLTÜR ve TURİZM BAKAN YARDIMCISI
ÜMRANİYE
İSMET YILDIRIM - KİPTAŞ GENEL MÜDÜRÜ
BEYOĞLU
HAYDAR ALİ YILMAZ - 26. DÖNEM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ
ÇATALCA
MESUT ÜNER - ÇATALCA İLÇE BAŞKANI - MİMAR
KADIKÖY
ÖZGÜL ÖZKAN YILMAZ - İSTANBUL KALKINMA AJANSI - GENEL SEKRETERİ
BEYLİKDÜZÜ
MEVLÜT UYSAL - İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
BÜYÜKÇEKMECE
VELİTTİN KÜÇÜK - 2009 MHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYI - İŞADAMI
ŞİLE
CAN TABAKOĞLU - ŞİLE BELEDİYE BAŞKANI
KÂĞITHANE
MEVLÜT ÖZTEKİN - İLÇE BAŞKANI - MÜHENDİS
MALTEPE
KADEM EKŞİ - JEOFİZİK MÜHENDİSİ-İŞ ADAMI
PENDİK
AHMET CİN - İL BAŞKAN YARDIMCISI
SANCAKTEPE
FAZLI KILIÇ - KÂĞITHANE BELEDİYE BAŞKANI
SARIYER
AHMET MİSBAH DEMİRCAN - BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI
BEYKOZ
MURAT AYDIN - ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANI
ÇEKMEKÖY
AHMET POYRAZ - ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANI
ESENLER
MEHMET TEVFİK GÖKSU - ESENLER BELEDİYE BAŞKANI
ESENYURT
AZMİ EKİNCİ - 26. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
SULTANGAZİ
CAHİT ALTUNAY - SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI
ŞİŞLİ
ÖMER FUAT GÜNDAY - ŞİŞLİ İLÇE BAŞKANI
TUZLA
ŞADİ YAZICI - TUZLA BELEDİYE BAŞKANI
Mahmut Tanal
CHP
ADALAR
HAYRİ İNÖNÜ - ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANI
ATAŞEHİR
BATTAL İLGEZDİ - GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
BAKIRKÖY
BÜLENT KERİMOĞLU - BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANI
BEYKOZ
AKİF HAMZAÇEBİ - CHP GENEL SEKRETERİ
BÜYÜKÇEKMECE
HASAN AKGÜN - BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI
ÇATALCA
CEM KARA - ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANI
KADIKÖY
ŞERDİL DARA ODABAŞI YA DA SUNAY AKIN
KÜÇÜKÇEKMECE
BİHLUN TAMAYLIGİL - 26. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
KARTAL
ALTINOK ÖZ - KARTAL BELEDİYE BAŞKANI
MALTEPE
ALİ KILIÇ - MALTEPE BELEDİYE BAŞKANI
SARIYER
ŞÜKRÜ GENÇ - SARIYER BELEDİYE BAŞKANI
SULTANBEYLİ
MAHMUT TANAL - İSTANBUL MİLLETVEKİLİ
SİLİVRİ
ÖZCAN IŞIKLAR - SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANI
ÜMRANİYE
MEHMET BEKAROĞLU - İSTANBUL MİLLETVEKİLİ GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ