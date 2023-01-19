İstanbul'un karlı baharları... Mart bu yıl da kapıdan baktırır mı?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Hava Durumu İstanbul'un karlı baharları... Mart bu yıl da kapıdan baktırır mı?
ABONE OL

İstanbul'un karlı baharları... Mart bu yıl da kapıdan baktırır mı?

Her yıl kış mevsimiyle birlikte 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' soruları da sorulmaya başlar. Bu yıl bu soru, kış mevsiminin ortasında olmamıza rağmen, henüz yanıtlanamadı. Ancak yine de durum ümitsiz değil... Geçmiş yıllara bakıldığında İstanbul'a şubat, mart, hatta nisan aylarında ciddi oranda kar yağdığı görülüyor. Örneğin geçen kış, ya da meşhur 1987 kışı tam da böyle yıllar. Mart, hatta nisan aylarında Marmara Bölgesi'nde kar yağışının sürpriz olmadığını söyleyen Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel neredeyse iki mart ayının birinde İstanbul'a kar yağdığına dikkat çekiyor. Yani 'Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır' sözü İstanbul için söylenmiş olabilir...

İstanbul'un karlı baharları... Mart bu yıl da kapıdan baktırır mı?
Sesli Dinle
0:00 / 0:00

Türkiye kurak bir sonbahar geçirdi ve şimdi de maalesef kurak bir kış geçiriyor. Barajların doluluk oranlarının alarm verdiği İstanbul'da da hâlâ yeterli yağışın gerçekleşmemesi, hatta sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi iklim değişikliği, kuraklık, susuzluk gibi başlıklar altında ele alınması gereken önemli bir konu. Bu mevsimde hâlâ ilk karın düşmediği İstanbul'un kış tarihine bakıldığında bazı yıllar şubat, mart, hatta nisan aylarında ciddi miktarda kar yağdığı görülüyor.

HER İKİ MART AYINDAN BİRİNDE

1987 kışı/İstanbul
1987 kışı/İstanbul

Her yoğun kar yağışı konusu açıldığında ilk akla gelen meşhur 1987 kışı olsa da, son otuz yıla bakıldığında İstanbul'da mart ayında ciddi oranda kar yağışının gerçekleştiği yıllar az değil.

1987 kışı/İstanbul
1987 kışı/İstanbul

"İstanbul için bakıldığında tarihimiz mart ayında yağan karlarla dolu aslında" diyen Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel "Mart ve nisanda, nisan ayında daha az olmak üzere, neredeyse iki mart ayının birinde Marmara'ya kar yağışı düşmüş. Ama bu noktada hafif kar yağışı ile hayatı olumsuz etkileyecek miktarda kar yağışını birbirinden ayırmak lazım. Mart ayında en kuvvetli kar yağışının olduğu yıllardan biri 1987'ydi" dedi.

1987 kışı/ İstanbul
1987 kışı/ İstanbul

"KARADENİZ MARMARA'NIN ŞANSI"

İstanbul’da karın on beş gün süreyle yağdığı 1987 yılı mart ayında bazı bölgelerde kar yüksekliği bir metreye yaklaşırken, eğitime de günlerce ara verilmişti. Yine geçen yıl İstanbul'da kar 10 Mart itibarıyla etkisini göstermeye başlamış, beş gün boyunca da aralıklarla devam etmişti.

"Çok uzak geçmiş değil. Geçen yıl TIR'ar yollarda kalmış, ana ulaşım yolları karla kaplanmıştı" hatırlatmasında bulunan Öztel "Sibirya ve Karadeniz'den aldığımız soğuk havanın etkisiyle oluşmuştu. Karadeniz Marmara'nın şansı aslında. Karadeniz üzerinde oluşan vortex dediğimiz hava akımının ilk etkilediği bölgelerden biri İstanbul" dedi.

İSTANBUL'UN KARLI BAHARLARI

2004 kışı/İstanbul
2004 kışı/İstanbul

1995-1997 ile 2003-2004 kışlarının mart aylarında İstanbul'da yine hayatı olumsuz etkileyecek miktarda kar yağdığına dikkat çeken Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel "Mart, hatta nisan aylarında Marmara Bölgesi'nde kar yağışı sürpriz bir olay değil, hatta bazı yıllarda hayatı, ulaşımı olumsuz etkileyecek, ama su havzalarını ciddi oranda iyileştirecek miktarda kar yağışı alabilmişiz" şeklinde konuştu.

2021 kışı/İstanbul
2021 kışı/İstanbul

Bu anlamda sistematik bir döngüden bahsetmenin mümkün olmadığını belirten Öztel "Maalesef hava durumunda, meteorolojide bu olmuyor. Benim size söyleyebileceğim 7-8 yılda bir hayatı olumsuz etkileyebilecek miktarda kar yağıyor. Ancak marttaki uzun kar yağışlarına güven olmaz demek istiyorum. Hava tahmininin, meteorolojinin doğası bu" ifadelerini kullandı.

OCAK SONU, ŞUBAT, BELKİ DE MART...

'İstanbul'un havasına güven olmaz' sözünün de ışığında, 'Bu yıl da yine mart ayında yoğun bir kar yağışı olur mu? sorusu merak ediliyor. "Önce kuvvetli lodos, ardından soğuk cephe ve kar. Bu, kışın hep çalışan bir sistem" diyen Hüseyin Öztel "Bu sefer ocak ayı sonunda belki bir şeyler olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

2021 kışı/İstanbul
2021 kışı/İstanbul

Öztel "Şubat ve mart ayıyla ilgili ayağı yere basan yorumlar yaparsak, biz şu anda ortaya çıkan sıcak havanın, yüksek basıncın etkisinde kaldığımız için sisli puslu birbirine benzeyen güneşli günler gördük. Ancak hava değişiyor, Avrupa'da değişti, Türkiye'de de değişecek. Ama bu mart geçtiğimiz mart kadar soğuk ve kar yağışlı geçecek anlamına gelmesin. Biz şubattan ümitliyiz" şeklinde konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Meteoroloji'den son dakika açıklaması: O bölgeye sağanak yağış geliyor! - Haberler
GÜNDEM Meteoroloji'den bir bölge için sağanak uyarısı!
Yasa dışı avlanan 11 balıkçıya 284 bin lira ceza
GÜNDEM Yasa dışı avlanan 11 balıkçıya 284 bin lira ceza
Son dakika: Başörtüsü için komisyon görüşmesi başladı
GÜNDEM Başörtüsü için komisyon görüşmesi başladı
Son dakika: İYİ Parti lideri Akşener'den liderler turu
GÜNDEM Akşener'den liderler turu
KPSS ne zaman 2023? KPSS sınav tarihi açıklandı mı? ÖSYM KPSS ne zaman yapılacak ve başvuruları ne zaman başlıyor?
GÜNDEM KPSS ne zaman? 2023 sınav takvimi...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan son dakika Sinan Ateş açıklaması
GÜNDEM Başsavcılıktan Sinan Ateş açıklaması
Son dakika haberler: Herkesin başına gelebilir! Lüks otomobili çalıp, parçaladılar! Fail tanıdık!
GÜNDEM Herkesin başına gelebilir! Lüks otomobili çalıp, ...
Karneler ne zaman verilecek, saat kaçta dağıtılacak? 2023 1. dönem ilkokul, ortaokul, lise karne günü tarihi
GÜNDEM Karneler ne zaman verilecek?
Son dakika: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 151 gözaltı
GÜNDEM İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 151 gözaltı
Son dakika: Sokaktaki köpeği boğmaya çalışan sanığa hapis cezası!
GÜNDEM Sokaktaki köpeği boğmaya çalışan sanığa hapis cezası!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.