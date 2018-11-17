Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

İstanbul'a 1,5 milyon metrekare yeşil alan kazandıracak olan Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Baruthane ve Çırpıcı Millet Bahçeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılacak.
17.11.2018 - 10:09 | Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "100 Günlük Eylem Planı" içinde yer alan "millet bahçeleri" bugün açılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak olan Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Baruthane ve Çırpıcı Millet Bahçeleri kişi başı yeşil alan miktarını yüzde 10 arttıracak. Millet bahçeleri İstanbul'a 1,5 milyon metrekare yeşil alan kazandıracak. Törenle vatandaşların kullanımına açılacak olan millet bahçeleri şöyle:
Başakşehir Millet Bahçesi, 37 bin metrekarelik kent meydanının hemen yanında 360 bin metrekare alan üzerine kuruldu. Bahçe, bitki çeşitliliği, özel filtre sistemiyle kendi kendini temizleyen 15 bin 600 metrekarelik biyolojik göletiyle de ilgi çekecek. 24 ayrı türde toplam 5 bin 570 ağaç, 160 bin çalı, 42 bin metrekarelik etkinlik çayırının yer aldığı bahçede gölet yanına ahşap malzemeden inşa edilen Millet Kıraathanesi de yer alıyor.
Hoşdere Millet Bahçesi; Bahçeşehir Hoşdere mevkiinde yaklaşık 150 bin metrekare toplam alana inşa edilen ve ortasında 7 bin metrekarelik biyolojik gölet olan Hayatpark’a 128 tür bitki ekilirken, çeşitli türde toplam bin 600 adet ağaç dikildi. İçinde park aydınlatmasını destekleyen güneş enerji panelleri yer alıyor. Ayrıca elektrikli araçların çoğalmaya başlaması sebebiyle elektrikli şarj istasyonu kuruldu. 4 tane elektrikli araç şarj ünitesinin bulunduğu istasyon üzerindeki güneş enerji panelleri ile destekleniyor. Türkiye'de ilk defa uygulanan mimari ile inşa edilen 2 bin 500 kişilik caminin üç tarafı sularla çevrili. 7 bin metrekare büyüklüğündeki biyolojik göletten gelen suların transfer edildiği havuz Hayatpark Camii'ne ayrı bir güzellik katıyor. Yanına inşa edilen ve eski Osmanlı evlerini andıran kurs binası girişi kafeterya hizmeti verecek.
İstanbul'un millet bahçeleri bugün açılıyor
İstanbul'un millet bahçeleri bugün açılıyor
Kayaşehir Millet Bahçesi; toplam 5,5 kilometre uzunluğunda 4 etaptan oluşan Kayapark, 1 milyon 267 bin metrekare yeşil alanı ile İstanbul’un en büyük korusu Emirgan’dan üç kat daha büyük olacak. Kayaşehir merkezinden Fenertepe'ye doğru uzanacak Kayapark’ta koru alanları, parklar, bisiklet ve yürüyüş parkurları, dinlenme ve piknik alanları, seyir terasları, konser, sergi ve festivallerin düzenleneceği etkinlik platformları, amfi tiyatrolar, renk, koku, ses ve tıbbi bitkiler bahçeleri ile 3 biyolojik göletin yanı sıra vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal tesisler yer alacak.
Baruthane Millet Bahçesi; 59 bin 719 metrekare alanda hizmet verecek olan bahçenin içinde 557 ağaç, 29 bin 141 çalı, 12 türde 5 bin gül, 230 sarmaşık, 7 bin 500 mevsimlik çiçek, 47 meyve bahçesi yer alacak. Ayrıca süs havuzu, 682 metrekarelik çocuk oyun alanı ve spor alanları da vatandaşların hizmetine sunulacak.
Çırpıcı Millet Bahçesi; 465 bin metrekarelik alandan oluşan bahçe 6 etaptan oluyor. 4 etabı tamamlanan bahçenin 5. etabının projesi üzerinde çalışmalar devam ediyor. Bahçe, proje kapsamında dikilen 3 bin 661 ağaç, 93 bin 148 çalı, 53 bin 555 yer örtücü, 124 bin 121 gül ve bin 700 sarmaşık ile yeşile büründü.
AÇILIŞTA CANLI BAĞLANTI YAPILACAK
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, bugün açılacak 5 millet bahçesiyle İstanbul'a 1 milyon 400 bin metrekarelik yeşil alan kazandırıldığını belirterek, "Açılışta buradan diğer millet bahçelerimize canlı bağlantı yapılacak. İstanbul'un ilk millet bahçeleri açılmış olacak" dedi.
Mevlüt Uysal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törenle açılacak millet bahçelerinden Başakşehir Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu. Uysal, incelemesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte yapımı tamamlanan 5 millet bahçesinin açılacağını hatırlatarak, Kayaşehir Millet Bahçesi'nin TOKİ, Hoşdere Millet Bahçesi ve Başakşehir Millet Bahçesi'nin Emlak Konut, Çırpıcı Millet Bahçesi ve Baruthane Millet Bahçesi'nin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını söyledi. Uysal, millet bahçelerinin büyük bölge parkları şeklinde yapıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:"Şu anda bölge parkı olarak geniş alanlar millet bahçesine dönüştü. Millet bahçeleri bizim kültürümüzü, geleneklerimizi, aynı zamanda bulunduğu şehrin bitki örtüsünü yansıtacak. İstanbul'umuza 5 millet bahçesiyle 1 milyon 400 bin metrekarelik yeşil alan kazandırılmış oldu. Açılışta buradan diğer millet bahçelerimize canlı bağlantı yapılacak. İstanbul'un ilk millet bahçeleri açılmış olacak. Bütün İstanbulluları bekliyoruz."
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
İstanbul'un millet bahçeleri bugün açılıyor - Son Dakika Haberler/istanbul-un-millet-bahceleri-bugun-aciliyor-22239882223988
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.