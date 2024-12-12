Sertifika, Belge istenen kadrolar için ilgili sertifika, belge yüklenecek. (İlan tarihinden önce alınan sertifikalar kabul edilecek olup ilan tarihi itibariyle ve sonrası alınacak sertifikalar Kabul edilmeyecek.)

Özgeçmiş/CV istenen kadrolar için ilgili alandaki çalışmalarını gösteren Özgeçmiş/CV yüklenecek.

Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hayvan Hastanesi Sağlık Teknikeri kadrosu için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu, her türlü hayvan, her türlü böcek vb. fobisi-alerjisi ve benzeri engelleri bulunmadığına dair onaylı sağlık raporu yüklenecek.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosu için istenen boy ve kilo ölçülerini gösteren onaylı sağlık raporu yüklenecek.