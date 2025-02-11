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        Haberler Bilgi Yaşam İstanbul Üniversitesi personel alımı yapıyor! İstanbul Üniversitesi 184 sözleşmeli personel alımı ne zaman, şartları nelerdir?

        İstanbul Üniversitesi personel alımı yapıyor! İstanbul Üniversitesi 184 sözleşmeli personel alımı ne zaman, şartları nelerdir?

        İstanbul Üniversitesi personel alımı yapıyor. Toplamda 184 sözleşmeli personel alınacağını duyuran kurumda büro personeli, fizyoterapist, hemşire, psikolog gibi branşlara alım olacak. Başvuru yapmak isteyenler şartları araştırıyor. Peki İstanbul Üniversitesi 184 sözleşmeli personel alımı ne zaman, şartları nelerdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 10:30 Güncelleme: 11.02.2025 - 10:30
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        İstanbul Üniversitesi personel alımı başvuru tarihleri araştırılıyor. Mülakat olmadan yapılacak alımlarda, adayların KPSS puanı esas alınarak değerlendirme yapılacak. İşte İstanbul Üniversitesi personel alımı detayları

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        İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

        Başvurular 10 Şubat’ta başlarken 24 Şubat’ta sona erecek. Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden İstanbul Üniversitesi Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı Platformu üzerinden online olarak gerçekleştirebilecek.

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        ALIM YAPILACAK KADROLAR

        İstanbul Üniversitesi, farklı kadrolarda toplam 184 sözleşmeli personel alacak. İşte detaylı kontenjan dağılımı:

        16 Büro Personeli

        50 Hizmetli

        45 Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı

        1 Fizyoterapist

        40 Hemşire

        2 Koruma ve Güvenlik Görevlisi

        1 Psikolog

        1 Sağlık Fizikçisi

        21 Sağlık Teknikeri

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