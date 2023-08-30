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        Haberler Gündem İstanbul Valiliği'nden 'alkol yasağı' açıklaması

        İstanbul Valiliği: Parklarda alkol kullanımı ile ilgili yeni bir karar yok

        İstanbul Valiliği, sosyal medyada umuma açık alanlarda, piknik ve mesire alanlarında alkol tüketiminin yasaklandığına dair yapılan paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada alkol kullanım ve satışına ilişkin yeni bir karar bulunmadığını, genelgenin gelen şikayetler üzerine ilgili kurumlara kanunda yazılı maddeler çerçevesinde gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik hatırlatma olduğuna değinildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 14:39 Güncelleme: 30.08.2023 - 14:56
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        İstanbul Valiliği'nden 'alkol yasağı' açıklaması
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        Sosyal medyada bazı kullanıcılar İstanbul Valiliği tarafından alkol kullanımıyla ilgili yeni kararlar alındığına dair paylaşımlar yaptı. Yapılan paylaşımlarda "İstanbul Valiliği, halka açık deniz ve sahil kenarlarında, plaj, park, piknik ve mesire alanlarında alkollü içki içmeyi yasakladı. Karara uymayanlara 617 lira para cezası uygulanacak. Alkol kullanan kişinin sarhoş olması halinde, kişinin sarhoşluğu geçene kadar kontrol altında tutulacak" iddiaları yer aldı. İstanbul Valiliği konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada söz konusu kararların yeni alınmadığı, vatandaşlardan gelen şikayetler ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine ilgili kurumlara 4250 sayılı kanunda yer verilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için 17 Ağustos´ta hatırlatma genelgesi gönderildiği belirtildi.

        Açıklamada, "Valiliğimizce alınan alkol kullanım ve satışına ilişkin yeni bir uygulama kararı bulunmamaktadır. Bununla birlikte; 17.08.2023 tarihinde yayımladığımız genelgeyle, 4250 sayılı kanunla belirlenen alkol satış ve kullanım alanlarına ilişkin uygulama yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin gerekliliğini ilgili kurumlara (Kaymakamlık ve Belediyeler) hatırlatmış bulunmaktayız. İstanbul Valiliği olarak bu hatırlatma genelgesini yayımlamamızda, İlçe ziyaretlerimizde muhtarlarımızdan, sosyal medya ve bireysel olarak vatandaşlarımızdan gelen, alkol tüketimine bağlı olarak gelişen asayişi bozucu olaylara ilişkin şikayetler etkili olmuştur. Hatırlatma genelgemizde özetle kanunla belirlenmiş 18 yaş altı çocuklara alkol satışının yapılmaması, ruhsatlı alkol satışı yapılan lokanta ve restoranlar dışında 22.00 - 06.00 saatleri arasında perakende alkol satışının yapılamayacağı, sarhoşluk sebebiyle halkın huzurunu bozacak şekilde hareket edilmemesi, alkol satışı ve tüketilmesi; ruhsatı bulunan işletmeler dışında yapılmaması. (Park, piknik ve mesire alanları, sahil bandı, plaj vb. alanlarda) bahsi geçen yerlerde emniyet, jandarma ve zabıta birimlerinin etkin denetimleriyle asayişi, halkımızın huzur ve güvenliğini bozacak olaylara meydan vermemesi hususlarında ilgili birimler talimatlandırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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