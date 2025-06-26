Gül, hekim başına düşen hasta sayısının her geçen gün biraz daha azaltıldığını aktararak, "Hastanelere, acil servislere gidip beklemenin hiçbir anlamı yok. En yakın, daha doğrusu size belirlenen aile hekimine giderek muayene olup, size uygun randevuları o aracılıkla yapabilirsiniz. Bu da hastanelerimizin iş yükünü azaltacak. Sizi de daha az yoracak bir sistem" diye konuştu.