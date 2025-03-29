Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul İstanbul Valisi Gül'den huzurevi ziyareti | Son dakika haberleri

        İstanbul Valisi Gül'den bayram öncesi huzurevi ve Mısır Çarşısı ziyareti

        İstanbul Valisi Davut Gül, Ramazan Bayramı arifesinde Sultangazi Huzurevi sakinlerini ziyaret etti. Daha sonra Eminönü'nde bulunan Mısır Çarşısı'nı da ziyaret eden Gül, burada esnafla bayramlaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 18:46 Güncelleme: 29.03.2025 - 18:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul Valisi Davut Gül, Ramazan Bayramı arifesinde Sultangazi Huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

        2

        Vali Gül ziyaretinde huzurevi sakinleriyle bayramlaştı, karanfil verdiği yaşlılarla sohbet etti.

        3

        Daha sonra Eminönü'nde bulunan Mısır Çarşısı'nı da ziyaret eden Gül, burada esnafla bayramlaştı.

        4

        Gül, çarşıya gelen vatandaşlarla sohbet ederek, bayramlarını kutladı.

        5

        Bayram için Ankara'dan İstanbul'a gelen vatandaşlarla da sohbet eden Gül, Mısır Çarşısı'nı ziyaret eden bir kadın turistle fotoğraf çektirdi.

        6

        Vali Gül'e ziyaretinde, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Mısır Çarşısı Esnafları Yardımlaşma ve Koruma Derneği Başkanı Sami Koyuncu da eşlik etti.

        7
        8
        9
        10
        #yerel haberler istanbul haberleri
        #Huzurevi
        #Mısır Çarşısı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dış temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dış temaslar
        'Kilit kavşak'ta sıkı denetim
        'Kilit kavşak'ta sıkı denetim
        Meier derbi için Dolmabahçe'de!
        Meier derbi için Dolmabahçe'de!
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        Lunaparkta feci kaza! Genç kızın durumu ciddi!
        Lunaparkta feci kaza! Genç kızın durumu ciddi!
        Mezarlık ziyaretinde iki ailenin kanlı düellosu!
        Mezarlık ziyaretinde iki ailenin kanlı düellosu!
        Kasımpaşa ikinci yarıda açıldı!
        Kasımpaşa ikinci yarıda açıldı!
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        Trabzon'da kazanan yok!
        Trabzon'da kazanan yok!
        Kaan Ege’nin kanosu bulundu... Kahreden arayış!
        Kaan Ege’nin kanosu bulundu... Kahreden arayış!
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Dolmabahçe'de dev randevu!
        Dolmabahçe'de dev randevu!
        Tacı geri alındı
        Tacı geri alındı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Seni vuracağım"
        "Seni vuracağım"
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1000'i aştı
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1000'i aştı
        Sigara kullanımı akciğeri söndürüyor
        Sigara kullanımı akciğeri söndürüyor
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        Rol uğruna değişen ünlüler
        Rol uğruna değişen ünlüler