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        Haberler Gündem Politika İstanbul Valisi Gül'den İmamoğlu'na: Talihsiz bir açıklama | Son dakika haberleri

        İstanbul Valisi Gül'den İmamoğlu'na: Talihsiz bir açıklama

        İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 02:03 Güncelleme: 05.03.2025 - 02:11
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        Vali Gül'den İmamoğlu'na yanıt
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        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Benim açılışıma vali, kaymakam gelemez. Niye? Cumhurbaşkanı öyle talimat verdi. Bu anlayışın bir an önce defolup gitmesi lazım." sözlerine İstanbul Valisi Davut Gül "Talihsiz bir açıklama olmuş. Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle basit bir gündemi yok. Büyükşehir Belediyesinin etkinliklerine katılmama sebebim, şehri ilgilendiren mahallî ve müşterek görevlerden çok genel siyaseti ilgilendiren konuların konuşulmasıdır." şeklinde yanıt verdi.

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