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İstanbul ve Ankara'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı

Ankara ve İstanbul'da terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul ve Ankara'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı
AA

İstanbul ve Ankara'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalarda, terör örgütünün gizli haberleşme sistemi Bylock kullanıcısı olduğu, örgütün bölge yapılanması içerisinde yönetici pozisyonunda ve Bankasya'da hesaplarının bulunduğu, haklarında, örgüt içerisinde askeri okullara öğrenci hazırlayan ve soruları dağıttığı şeklinde beyanlar bulunan ve örgütün gizli haberleşme yöntemlerinden ankesör ve büfe telefonlarından arandıkları belirlenen 11 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması için İstanbul ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, 11 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında kamu kurumlarındaki mesleklerinden ihraç edilmiş kişilerin de olduğu, baskın yapılan adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

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