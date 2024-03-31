İstanbul Arnavutköy Belediyesi hangi partide? İstanbul Arnavutköy Belediye başkanı kimdir? İstanbul Arnavutköy Belediye başkan adayları
İstanbul Arnavutköy Belediyesi hangi partide? İstanbul Arnavutköy Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Arnavutköy Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Arnavutköy Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Arnavutköy Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Arnavutköy yerel seçim sonuçları..
İstanbul Arnavutköy BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Arnavutköy Belediye Başkanlığını 79454 alınan oy ve %57.73 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Ahmet Haşimi Baltacı kazanmıştır.
Arnavutköy Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Adalet ve Kalkınma Partisi %57.73
İYİ Parti %19.17
Halkların Demokratik Partisi %13.75
Bağımsız %3.13
Saadet Partisi %2.81
Büyük Birlik Partisi %1.17
Bağımsız Türkiye Partisi %0.88
Demokratik Sol Parti %0.67
Demokrat Parti %0.33
Türkiye Komünist Partisi %0.22
Vatan Partisi %0.15
Bağımsız Aday %0.06
İstanbul Arnavutköy BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİMUSTAFA CANDAROĞLU - AK Parti İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan Adayı TEKİN ARAS - CHP İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan Adayı İSMAİL YAŞAR - İYİ Parti İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan Adayı MUSA CECO - VATAN İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan Adayı MUSTAFA KILIÇ - BĞMSZ İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan Adayı SAİT SEZER - MP İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan Adayı BURÇAK CENGİZ - TKP İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan Adayı NECATİ ÇÖRDÜKÇÜ - SP İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan Adayı DÜRDANE BULGAN - DEM Parti İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan Adayı KEREM BALA - BBP İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan Adayı YUSUF RESULOĞLU - DP İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan Adayı HÜSEYİN AVNİ BORLUK - ZP İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan Adayı AHMET ÖZKARABULUT - DEVA İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan Adayı MUSTAFA GÜRKAN ÖZGÜRKANLI - DSP İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan Adayı CELAL HACIBAYRAMOĞLU - DSP İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan Adayı CELALETTİN ÖZCAN - BTP İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan Adayı GİZEM GÜLEN - TİP İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan Adayı MEHMET GALİP ATAŞ - DEM Parti İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan Adayı RUHİ TUNCEL - MEMLEKET İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan Adayı ADEM YILMAZ - TİP İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan Adayı AHMET BAHADIR KOÇAK - MP İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan Adayı ŞÜKRÜ URAL - HÜDAPAR İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan Adayı DURMUŞ KAYGUSUZ - HKP İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan Adayı ABDURREZZAK İLBEYİ - YENİDEN REFAH İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan Adayı SEMİH ERSÖZ - ZP İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan Adayı FATİH KARABALIK - DEVA İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan Adayı
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