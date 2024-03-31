İstanbul Arnavutköy Belediyesi hangi partide? İstanbul Arnavutköy Belediye başkanı kimdir? İstanbul Arnavutköy Belediye başkan adayları İstanbul Arnavutköy Belediyesi hangi partide? İstanbul Arnavutköy Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Arnavutköy Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Arnavutköy Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Arnavutköy Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Arnavutköy yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 17:04 Güncelleme: 31.03.2024 - 17:04 facebook

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