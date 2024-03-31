İstanbul Ataşehir Belediyesi hangi partide? İstanbul Ataşehir Belediye başkanı kimdir? İstanbul Ataşehir Belediye başkan adayları İstanbul Ataşehir Belediyesi hangi partide? İstanbul Ataşehir Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Ataşehir Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Ataşehir Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Ataşehir Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Ataşehir yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 17:03 Güncelleme: 31.03.2024 - 17:03 facebook

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