İstanbul Sultangazi Belediyesi hangi partide? İstanbul Sultangazi Belediye başkanı kimdir? İstanbul Sultangazi Belediye başkan adayları
İstanbul Sultangazi Belediyesi hangi partide? İstanbul Sultangazi Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Sultangazi Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Sultangazi Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Sultangazi Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Sultangazi yerel seçim sonuçları..
İstanbul Sultangazi BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Sultangazi Belediye Başkanlığını 167580 alınan oy ve %58.52 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Abdurrahman Dursun kazanmıştır.
Sultangazi Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Adalet ve Kalkınma Partisi %58.52
Cumhuriyet Halk Partisi %29.86
Halkların Demokratik Partisi %6.45
Saadet Partisi %2.84
Büyük Birlik Partisi %1.35
Bağımsız Aday %0.42
Demokrat Parti %0.30
Demokratik Sol Parti %0.29
Bağımsız Türkiye Partisi %0.20
Vatan Partisi %0.11
Bağımsız %0.08
İstanbul Sultangazi BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİABDURRAHMAN DURSUN - AK Parti İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı FERHAT EPÖZDEMİR - CHP İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı HÜSEYİN ÖNDEŞ - İYİ Parti İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı SERDAR MAŞA - VATAN İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı ERKAN BAYRAK - BĞMSZ İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı FEVZİ AYBER - EMEP İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı AYŞEGÜL KÖSE - TKP İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı HÜSEYİN AYDOĞAN - SP İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı EROL TUNÇ - DEM Parti İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı MEHMET ÇON - BBP İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı ANIL ASIG - DP İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı MURAT AYDIN - AB İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı RAMAZAN ERDOĞAN - DEVA İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı BİLAL AKDENİZ - BTP İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı HÜSEYİN YAYLICIOĞLU - DSP İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı RAMAZAN TURGUT - BTP İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı EVRİM SALDIRAN - TKH İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı VOLKAN KOÇAK - MİLLİYOL İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı MURAT DÖNMEZ - MEMLEKET İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı İSA DAŞDEMİR - TİP İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı EMRE KARAKUŞ - MP İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı ABDULBARİ DUMAN - HÜDAPAR İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı GÜLAY AKYÜREK - HKP İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı YASİN KUL - YENİDEN REFAH İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı ARZU DURAK - ZP İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı SANCAR ÖZTÜRK - DEVA İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı SEBAHATTİN NAZİR - ADP İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı CEMAL ÇOBAN - EMEP İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı MURAT KELEŞ - Gelecek Partisi İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı İHSAN TOPCU - DSP İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı RAMAZAN ALTAN - Gelecek Partisi İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı DİLEK KIRCAOĞLU - TİP İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı LÜTVİ AKBAŞ - YTP İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı EROL BOYACI - AB İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı
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